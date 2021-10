Santa Maria Hoè, al via il Brambilla bis: “La nostra guida? I cittadini”

Ieri sera, venerdì, il Consiglio di insediamento dell’amministrazione guidata da Efrem Brambilla

Nel discorso di insediamento il monito al rispetto della diversità, dell’eccentricità e del diritto a essere dei liberi pensatori

SANTA MARIA HOE’ – Tanta emozione ieri sera, venerdì, in sala consiliare per il consiglio di insediamento dell’amministrazione comunale eletta a seguito delle elezioni del 3 e 4 ottobre. Votazioni che hanno confermato alla guida del paese il sindaco Efrem Brambilla, alla guida di Una speranza per Santa Maria Hoè, unica lista a partecipare alla chiamata alle urne.

“Ringrazio tutti i cittadini per il loro voto. E’ stato un grande successo” le parole del primo cittadino che, nel discorso di insediamento, ha ribadito come i cittadini vadano ascoltati e rispettati nella loro individualità, nella loro appartenenza a gruppi diversi e nel loro diritto di essere diversi, eccentrici, autonomi e di essere, di fatto, dei liberi pensatori”.

Durante la seduta sono stati eletti i rappresentanti del Comune di Santa Maria Hoè nel consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: oltre al sindaco Brambilla, componente di diritto, sono stati eletti Valentino Scalambra, Daniel Fumagalli e Massimiliano Nessi. Nominata anche la capogruppo di maggioranza Elisa Montani, eletta nella commissione giudici popolari insieme a Massimiliano Nessi.

La seduta si è chiusa con l’approvazione della variazione di bilancio per registrare l’ingresso nelle casse comunali delle risorse dei bandi vinti su pannelli solari e cimiteri, pari a 194mila euro.

Queste infine le deleghe di assessori e singoli consiglieri

Daniel Fumagalli – Vicesindaco, con delega a commissario per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19; piano di governo del territorio; edilizia privata; urbanistica;

Valentino Scalambra – Assessore con delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie: Innovazione, attivazione nuovi servizi; Transizione ecologica; Efficientamento energetico; Turismo; Marketing territoriale; Eventi, scambi culturali.

Massimiliano Nessi consigliere referente per: Rapporti con l’Unione dei comuni lombarda della Valletta; convezione per il conferimento delle funzioni comunali all’Unione; Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

programma ed organizzazione; Funzionamento dei servizi e degli uffici; Gestione delle risorse umane; Statuto e regolamenti;

Andrea Brusadelli. consigliere referente per: Informazione comunale; Comunicazione;

Elisa Montani. Consigliere referente per: Politiche giovanili; Istruzione, formazione e conciliazione scuola-famiglia-lavoro; Piano degli interventi per il sostegno al diritto allo studio; Convenzione per la gestione e il funzionamento dell’Istituto comprensivo statale e della scuola secondaria di primo grado; Scuola dell’infanzia Gorizia e altre istituzioni scolastiche; rapporti con le scuole, Assistenza scolastica (non a carattere assistenziale); Servizi scolastici (trasporto, refezione, piedibus, pre e post scuola, …); Altri servizi connessi all’istruzione; Pari opportunità; Affissioni e pubblicità;

Angelica De Cani. Consigliere referente per: Sport e servizi del settore sportivo; Centro sportivo intercomunale; Attività sportive e servizi diversi nel settore sportivo; Tempo libero e attività ricreative e Gestione della rete sentieristica;

Veronica Teresa Bonanomi. Consigliere referente per Servizi sociali; Biblioteca e cultura;

Bandi pubblici in diversi settori; Controllo di vicinato;

Giampietro Marini. Consigliere referente per: Associazionismo e volontariato; Polizia locale;

Saverio Morisi. Consigliere referente per: Digitalizzazione; Smart city; Sito internet; Piano della connettività;

Roberto Di Modugno. Consigliere referente per: Ciclo idrico integrato; Protezione civile; Ambiente ed ecologia; Manutenzioni e gestione squadre dei volontari per le attività di manutenzioni nel territorio comunale;