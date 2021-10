Soddisfatto Brambilla: “Buona affluenza e ottimo risultato in termini di voto”

Già individuata la Giunta, in cui entrano Daniel Fumagalli (recordman di preferenze) e Valentino Scalambra

SANTA MARIA HOE’ – “Una vittoria bellissima, un risultato straordinario, un lavoro di squadra immenso”. È soddisfatto il sindaco Efrem Brambilla all’indomani del voto che lo ha confermato alla guida del paese per il secondo mandato conseguito. Da soli in corsa con Una speranza per Santa Maria Hoé contro un quorum che poteva incutere qualche timore, Efrem e i suoi candidati hanno raggiunto subito domenica sera la soglia minima di affluenza arrivando poi lunedì a superare il 60%.

“Non solo. Perché siamo riusciti anche ad aumentare il consenso verso il gruppo: nel 2011, anno in cui Una speranza per Santa Maria Hoè si presentò per la prima volta alle elezioni con sindaco Carmelo La Mancusa, ottenemmo 631 voti e io fui il recordman di preferenze ottenendo così il ruolo di vice. Nel 2016, anno della mia prima candidatura a sindaco, i voti sono arrivati a 922 e questa volta abbiamo fatto ancora meglio raggiungendo 1018 voti”.

A balzare all’occhio sono anche le preferenze guadagnate da Daniel Fumagalli che con 231 x sul suo nome ha sbaragliato tutti. La presenza di un’unica lista e l’elezione quindi di tutti e 12 i consiglieri non ha comunque raffreddato l’animo degli elettori di Santa Maria Hoè che hanno voluto attribuire la propria preferenza a molti.

“E’ un segnale di attenzione e maturità degli elettori che ci fa molto piacere. Dedico questa vittoria proprio ai miei concittadini che ci hanno ripagato per il lavoro svolto in questi anni”. Brambilla ha già deciso chi entrerà in Giunta, ovvero Daniel Fumagalli che sarà promosso a vice e Valentino Scalambra, già consigliere negli ultimi 10 anni e ora entrato nell’esecutivo. “A ogni consigliere darò però una delega. Ho già individuato gli ambiti di azione ma voglio perfezionare il tutto quindi provvederò nei prossimi giorni con il decreto di nomina. Siamo al settimo cielo per questa vittoria e pronti a lavorare per realizzare il programma elettorale”.

