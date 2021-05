Il circolo Pd Merate invita a partecipare allo sciopero di venerdì mattina, dalle 8 alle 10

“Siamo a fianco dei lavoratori in questa lotta in difesa del nostro ospedale e quindi del diritto alla salute”

MERATE – Sostegno ai lavoratori e l’invito a partecipare numerosi davanti al Mandic dalle 8 alle 10 di venerdì prossimo. E’ quanto arriva dal circolo Pd Merate in vista dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali per il 14 maggio. “Il Circolo PD Merate sarà a fianco dei lavoratori del Mandic a sostegno della loro lotta in difesa del nostro ospedale e quindi del diritto alla salute. Sindaci e forze politiche tutte hanno il dovere di difendere il Mandic dalle inadeguatezze che da anni si manifestano in misura ormai inaccettabile” si legge nella nota diffusa alla stampa.

Il circolo Pd Merate ribadisce il no alla legge 23, il no alle politiche sanitarie di regione Lombardia, parlando anche di inadeguatezza della dirigenza della Asst di Lecco. Non solo, ma ribadisce il diritto alla salute e il diritto a un ospedale che si distingua per professionalità e qualità dei servizi, rimarcando la necessità di creare servizi territoriali efficienti.