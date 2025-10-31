Sconti sulla Tari, Olgiate cambia passo: “Accolto il nostro suggerimento”

La precisazione di Andrea Martena, consigliere di Olgiate Cambia Passo

“Già due anni fa proposi in Consiglio comunale la riduzione della Tari per i locali che avessero tolto le slot machine dal loro interno”

OLGIATE MOLGORA – “Siamo soddisfatti che finalmente l’amministrazione comunale ha accolto la proposta da me avanzata due anni fa in Consiglio comunale”. A parlare, all’indomani della pubblicazione del bando con cui il Comune ha riservato dei contributi per riduzione della Tari alle attività commerciali di nuova apertura o che eliminino le slot machine, è Andrea Martena, consigliere comunale di opposizione con Olgiate Cambia Passo.

“Avevo avanzato questo suggerimento durante un Consiglio Comunale due anni fa quando erano in discussione le aliquote Imu, Irpef e Tari. L’idea era quella prevedere una riduzione della Tari per tutte le attività che al momento ospitano slot-machine al loro interno e decidono di rimuoverle nell’ottica di fronteggiare il problema del gioco d’azzardo patologico – spiega Martena -. La proposta ora è stata condivisa e promossa dall’amministrazione comunale e vuole essere un messaggio per incentivare una scelta etica per sensibilizzare sul tema della ludopatia”.

Nello specifico, il bando emesso dall’amministrazione Bernocco ha previsto di riservare il contributo di riduzione Tari anche alle nuove attività, riconoscendo il valore sociale della presenza di attività commerciali in paese.