Verrà distribuito anche un questionario per raccogliere idee e critiche

Al via l’iniziativa “3 settimane x 2 orecchie per ascoltare = 6 gazebo in diverse zone del paese”

OSNAGO – Incontrare i cittadini e al contempo raccogliere idee in vista dell’imminente appuntamento elettorale del 26 maggio. Progetto Osnago propone l’iniziativa “3 settimane x 2 orecchie per ascoltare = 6 gazebo in diverse zone del paese”. L’attuale gruppo di maggioranza ha infatti deciso di ascoltare i cittadini per raccogliere da loro spunti, suggerimenti e critiche da utilizzare per implementare il programma elettorale. Come noto, l’attuale maggioranza ha già sciolto le riserve in merito al proprio candidato sindaco, decidendo di confermare la fiducia al sindaco uscente Paolo Brivio.

Ecco le date dei gazebo

Si comincia sabato 9 marzo con l’appuntamento al mattino in zona Fiera. Nel pomeriggio ci si sposterà alle Orane dalle 16 alle 17.30. Sabato 16 invece tappa al mattino al cimitero e al pomeriggio davanti alla chiesa. Venerdì 22 toccherà invece alla piazza della Pace mentre nel pomeriggio si andrà alla Cappelletta. Gli incontri avverranno sempre alla mattina dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Durante i gazebo verrà diffuso un questionario per raccogliere idee, suggerimenti e critiche per amministrare al meglio Osnago nei prossimi anni.