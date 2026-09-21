Sei segretari in cinque anni: il Pd Olgiate stigmatizza la situazione

Il commento del circolo Pd di Olgiate Molgora in merito al continuo valzer di segretari comunali

“In cinque anni cambiati sei Segretari. Vero record negativo per qualsiasi Amministrazione”

OLGIATE MOLGORA – Un valzer di segretari, sei in cinque anni, su cui il Pd di Olgiate Molgora vuole accendere i riflettori rimarcando che “difficilmente succedono situazioni così critiche in altri Comuni”.

Dopo la presa di posizione del gruppo di minoranza di Olgiate Cambia Passo, anche il circolo presieduto da Margherita Viganò ha deciso di rimarcare la vicenda, ricostruendo i “fatti e le situazioni irreali createsi, tanto contrari e dannosi alla buona conduzione dell’amministrazione comunale”.

“In cinque anni cambiati sei Segretari. Vero record negativo per qualsiasi Amministrazione. Il segretario Comunale è il funzionario pubblico imparziale che affianca il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio garantendone la legittimità dell’operato. Il continuo alternarsi evidenzia una vera incapacità operativa e crea gravi difficoltà anche nella gestione del personale e delle conseguenti attività”.

Il focus va sulla vicenda del pagamento delle estumulazioni cimiteriali, per cui l’ultimo segretario ha chiesto l’intervento del Prefetto, sollecitando “l’adozione di formale provvedimento di richiamo, a carico del Sindaco, per la grave lesione delle prerogative e della figura del Segretario perpetrate con le dichiarazioni rilasciate”.

Da qui le considerazioni dei militanti del circolo Pd: “La confusione delle gestioni cimiteriali, di competenza del Responsabile ma che, come tutte le attività ed opere devono essere controllate, sollecitate o verificate dal Sindaco e Giunta, hanno comportato ritardi annuali nel richiedere la liberazione dei loculi e tombe scadute, con conseguenti ingenti e gravi mancati incassi o sanzioni, ammontanti a migliaia di euro.Difficilmente succedono situazioni così critiche in altri Comuni”.