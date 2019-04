Ieri in municipio a Mandello l’ultima approvazione della variante urbanistica

Ora via alla progettazione dello svincolo per super

MANDELLO – Non solo ‘da e per’ Sondrio, lo svincolo alla Statale 36 di Maggiana sarà realizzato in modo da rendere compatibile anche un futuro innesto per la viabilità tra Mandello e Lecco: lo ha ribadito l’amministrazione comunale giovedì sera, nel Consiglio comunale che ha approvato definitivamente la variante urbanistica.

“Viene mantenuta la struttura a quadrifoglio, così come già previsto nel Pgt del 2012 – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Franco Patrignani – iniziamo da questa prima fase – che consentirà di collegare Mandello alla corsia nord della Statale 36 – successivamente sarà possibile pensare anche al collegamento con Lecco”

“Non abbiamo mai escluso questa possibilità – ha aggiunto l’assessore – ci stiamo già lavorando. Lo svincolo è un’opera fondamentale per la nostra cittadina, consentirà di avere una strada alternativa alla provinciale 72, in caso di emergenza e chiusura di quest’ultima, e sarà utile anche ai mezzi di soccorso. I mandellesi lo attendono da oltre vent’anni”.

Un percorso lungo nel suo iter burocratico e che ha visto arrivare solo nei giorni scorsi l’ultimo dei quattro pareri istituzionali pervenuti al Comune, insieme a due osservazioni avanzate da privati cittadini, interessati dall’opera in quanto proprietari dei lotti adiacenti.

I pareri degli enti

Arpa, Ats, Provincia e Regione hanno avanzato le proprie considerazioni, in particolare in materia ambientale, inviando al Comune alcune prescrizioni per mitigare l’impatto dell’opera e che l’amministrazione comunale aveva sostanzialmente già previsto, con attenzione particolare ai muri di contenimento e al passaggio della fauna, che sarà consentito attraverso tubi posizionati al di sotto della struttura.

Il Consiglio Comunale ha respinto le osservazioni dei cittadini, uno dei quali denunciava un presunto danno economico per la realizzazione della strada, che renderebbe impossibile l’edificazione sul proprio terreno. L’assessore ha fatto sapere che è in corso una trattativa bonaria e a breve ci sarà un incontro tra le parti.

L’opposizione boccia l’opera

Per l’opposizione, lo svincolo così’ come proposto oggi “resta un’opera inutile e costosa – è intervenuta Maria Lidia Invernizzi – quei soldi si sarebbero potuti spendere diversamente”.

L’importo stimato per l’intervento è 500 mila euro, decisamente meno rispetto all’originaria proposta avanzata anni addietro di uno svincolo completo per oltre 10 milioni di euro. “A quei 500 mila euro va però aggiunto il costo della rotonda di via per Maggiana e chissà quanti altri ne serviranno ancora – ha attaccato il consigliere Grazia Scurria – mentre il finanziamento della Regione, per ora è solo una promessa, quelle risorse ancora non le avete”.

“Mandello non si merita quel pezzetto di svincolo – ha aggiunto sempre dalla minoranza Michela Maggi – i rilievi degli enti in merito alla tutela ambientale sollevano una questione importante”.

“Piacerebbe a tutti avere già oggi lo svincolo completo – ha replicato dai banchi della maggioranza Sergio Gatti – Questo è un primo passo poi porteremo avanti anche l’entrata per Lecco”.