Sicurezza: “Dalla Regione più fondi per la Polizia locale di Merate”

Il commento della sezione meratese del Carroccio

“La presenza capillare della Polizia Locale è fondamentale per la tutela dei cittadini”

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota della sezione meratese del Carroccio in merito al contributo erogato dalla Regione per il potenziamento della Polizia locale.

Grazie ad un ordine del giorno presentato dalla Lega in Regione, nell’ambito dell’Assestamento al Bilancio 2025–2027, il Comune di Merate avrà maggiori risorse da destinare al potenziamento della Polizia Locale. Vengono finanziati i progetti di Merate, Oggiono, Ballabio e Osnago.

Il bando regionale prevede il cofinanziamento per l’acquisto di dotazioni tecnico- strumentali e per il rinnovo o l’incremento del parco veicoli a disposizione dei Corpi di Polizia Locale. Un supporto concreto per contrastare fenomeni di degrado, inciviltà e criminalità, soprattutto nei centri di piccole e medie dimensioni.

Regione Lombardia continua quindi ad investire in sicurezza, anche nei piccoli comuni, perché la presenza capillare della Polizia Locale è fondamentale per la tutela dei cittadini.

Un aiuto importante quindi anche all’amministrazione comunale di Merate.

Per la Lega dunque, la sicurezza è un tema prioritario: il nostro movimento lo dimostra dunque con atti concreti.

Ricordiamo, a tal proposito, che durante il mandato con Massimo Panzeri sindaco, è stata potenziata la videosorveglianza con investimenti mirati. Siamo quindi soddisfatti che Regione Lombardia, a seguito di richiesta specifica del nostro movimento, abbia individuato i fondi per aiutare il comune di Merate a migliorare la sicurezza di tutti i cittadini.