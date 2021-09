Doppio appuntamento nel fine settimana con la lista Olgiate cambia passo

Venerdì sera in sala civica incontro su sicurezza nella stazioni e trasporto ferroviario; sabato una nuova camminata per le vie del paese

OLGIATE – Una serata per analizzare il problema della sicurezza in stazione e fare il punto della situazione sul trasporto ferroviario alla luce anche della ripresa dell’attività scolastica. E’ quanto propone per venerdì 24 settembre la lista civica Olgiate cambia passo, che candida come sindaco Stefano Golfari. (QUI L’ARTICOLO CON TUTTE LE LISTE IN CORSA NEL LECCHESE ALLE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021).

L’appuntamento è alle 21 in sala civica: invitati al tavolo dei relatori Raffaele Straniero, consigliere regionale Pd, Dante Segrini, rappresentante del comitato pendolari del Meratese e Daro Balotta, presidente di Onlit (osservatorio nazionale liberalizzazioni infrastrutture e trasporti). L’incontro vuole fornire lo spunto per analizzare i problemi di sicurezza registrati in stazione a Olgiate, proponendo per la soluzione uno sguardo sovracomunale che vada nel coinvolgimento dei Comuni limitrofi, i cui residenti si avvalgono dello scalo ferroviario olgiatese.

Sabato 25 invece è in programma una nuova camminata per le vie del paese per incontrare le persone residenti anche nelle frazioni e intercettare, dalla strada, i problemi, le esigenze e le istanze della popolazione.