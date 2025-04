Sicurezza, Lega Merate: “Favorevole all’uso dell’Esercito nelle stazioni”

La posizione della Lega Merate in merito alla sicurezza nelle stazioni

“La sinistra minimizza gli episodi di criminalità che si verificano sul territorio”

MERATE – “Siamo assolutamente favorevoli all’attivazione del progetto Strade Sicure, che prevede l’intervento dell’Esercito per presidiare il territorio. Bene ha fatto il Consiglio provinciale ad approvare una mozione che dà mandato al presidente della Provincia, Alessandra Hoffman, di chiedere la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, rispetto alla necessità di mettere in atto azioni concrete a tutela dei cittadini, in particolare per quanto riguarda le stazioni ferroviarie sulla Milano-Lecco”.

Lo dichiara Alessandro Vanotti, vice segretario della sezione di Merate della Lega Lombarda – Lega Salvini Premier, con particolare riferimento alle posizioni critiche espresse dalla sinistra del Meratese.

“Ci sono sindaci di sinistra della nostra zona, che hanno espresso scetticismo rispetto all’applicazione della misura. È una posizione che purtroppo non ci stupisce: a sinistra sono in molti a minimizzare gli episodi di criminalità che si verificano sul territorio. La sottovalutazione del tema sicurezza purtroppo è proprio una caratteristica della sinistra italiana, che spesso parla di un problema di “percezione”, senza comprendere l’allarme

sociale generato da rapine, furti e violenze. I cittadini hanno il sacrosanto diritto di vivere in tranquillità. Dispiegare l’Esercito nelle stazioni ferroviarie significa dare un grande contributo in termini di sicurezza e deterrenza. Negarlo è francamente incredibile”.

Non solo. “Oltre al progetto Strade Sicure, occorre intervenire a 360 gradi, potenziando per esempio la videosorveglianza e mettendo in atto ogni sforzo possibile per arginare la criminalità”.