Sindaco e vice aggrediti, Fragomeli: “Ferma condanna per l’accaduto”

La nota del consigliere regionale Pd Gian Mario Fragomeli

“I due amministratori sono stati colpiti nell’esercizio del loro servizio pubblico”

OLGIATE MOLGORA – Anche il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, interviene sulla vicenda del sindaco e del suo vice aggrediti, insieme a un dipendente comunale, fuori dal Municipio.

Di seguito il comunicato

“Esprimo la mia solidarietà al sindaco Giovanni Battista Bernocco e all’assessore Matteo Fratangeli di Olgiate Molgora per l’aggressione di cui sono stati vittime assieme a un dipendente comunale. Aggiungo una ferma condanna per l’accaduto, che ha colpito amministratori nell’esercizio del loro servizio pubblico”, lo dichiara Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, a proposito dell’episodio occorso agli amministratori del Comune lecchese.