Sindaco e vice sindaco aggrediti a Olgiate, la solidarietà di Forza Italia

Il commento di Forza Italia in merito alle aggressioni avvenute a Olgiate

“Purtroppo non sono casi isolati, ma ci troviamo di fronte a un clima generale sempre più preoccupante”

OLGIATE MOLGORA – “I gravi episodi di violenza e aggressione verificatisi a Olgiate Molgora ai danni del vicesindaco Matteo Fratangeli, del sindaco Giovanni Battista Bernocco e di un dipendente comunale, richiamano tutti noi al dovere fondamentale dell’umanità, del rispetto e della difesa delle nostre istituzioni”.

Interviene così Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia, in merito a quanto avvenuto nei giorni scorsi in paese e culminato ieri, lunedì, con la denuncia di un 50enne, residente a Calolzio, per percosse e lesioni personali.

“Purtroppo non ci troviamo di fronte a casi isolati, ma a un clima generale sempre più preoccupante. Solo poche settimane fa, i sindaci e gli amministratori di Montevecchia e Cernusco Lombardone sono stati presi di mira con gravi scritte e insulti intimidatori comparsi sui muri dei Comuni. Che si tratti di vernice spray o di aggressioni fisiche dirette, il filo conduttore è medesimo ed è inaccettabile: l’intimidazione, l’odio e il disprezzo nei confronti di chi rappresenta lo Stato sul territorio”.

Di fronte a questa escalation, Forza Italia rinnova l’appello all’unità e alla responsabilità di tutte le forze politiche: “Sia che si tratti di gesti vandalici sia di aggressioni verbali o fisiche, questi sono i momenti in cui la politica ha il dovere di farsi sentire unita, a prescindere da ogni colore o appartenenza partitica. Non esistono divisioni ideologiche quando è in gioco la tutela di chi lavora ogni giorno per la comunità. Tutte le forze politiche devono trovare la forza di sedersi allo stesso tavolo per analizzare queste problematiche, sostenere i nostri sindaci e individuare insieme gli strumenti più efficaci per garantire la sicurezza e la dignità degli amministratori locali”.

Da qui l’impegno, come partito, a promuovere un dialogo costante con tutte le istituzioni preposte, affinché nessun primo cittadino, assessore o dipendente pubblico venga mai lasciato solo di fronte al rischio e all’intimidazione: “A Giovanni Battista Bernocco, a Matteo Fratangeli, al dipendente coinvolto e a tutti gli amministratori del nostro territorio va la nostra profonda gratitudine per il coraggio e la tenacia con cui continuano a portare avanti il loro impegno quotidiano”.