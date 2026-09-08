Suicidio medicalmente assistito, mozione di Prospettive per Merate

Il documento verrà discusso nel prossimo Consiglio comunale

La mozione sollecita la Regione ad attuare una disciplinare che garantisca procedure sanitarie chiare, uniformi e tempi certi per la gestione di richieste di suicidi medicalmente assistiti

MERATE – Suicidio medicalmente assistito: il gruppo di minoranza Prospettive per Merate ha protocollato una mozione per sollecitare una disciplinare regionale che, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e dei limiti stabiliti dalla Corte costituzionale, garantisca procedure sanitarie chiare, uniformi e tempi certi per la gestione delle richieste di assistenza alla procedura sanitaria.

Il documento verrà discusso nel prossimo consiglio comunale e si struttura con una serie di richieste e impegni da parte del sindaco Mattia Salvioni e della Giunta affinché le intenzioni non restino solo sulla carta.

Citando l’esempio del Veneto, quarta Regione italiana, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, ad adottare una disciplina regionale sul tema, i consiglieri Massimo Panzeri, Paola Panzeri e Alfredo Casaletto hanno voluto accendere i riflettori sul tema invitando l’amministrazione comunale a farsi portavoce delle richieste al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al Consiglio regionale di assumere una precisa responsabilità istituzionale e politica sul tema.

“Regione Lombardia deve garantire procedure uniformi, trasparenti e verificabili sull’intero territorio regionale, individuando con chiarezza strutture, organismi, competenze e responsabilità per la presa in carico e la valutazione delle richieste; evitando ritardi ingiustificati e garantendo che le diverse fasi del percorso siano svolte in tempi ragionevoli e compatibili con le condizioni cliniche della persona interessata, nel rispetto della necessità di effettuare tutti gli approfondimenti sanitari, diagnostici ed etici richiesti”. Tra i desiderata anche quello di rafforzare la rete delle cure palliative e della terapia del dolore. Non solo. “Chiediamo anche che il Comune promuova, per quanto di competenza, un confronto con le realtà sanitarie, sociali e associative del territorio, con particolare attenzione all’assistenza alle persone affette da patologie gravi e irreversibili, alle cure palliative, alla terapia del dolore e al sostegno delle famiglie”.

Infine, la richiesta di trasmettere la mozione alla Regione e di essere messi a conoscenza della risposta ottenuta.

Di seguito il testo integrale della mozione