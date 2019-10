Tangenziale Est fino a Olginate, Cernusco fa i conti con il Pgt

Proiettato il disegno del nuovo tracciato durante la riunione congiunta delle consulte urbanistica e ambiente

Cernusco deve fare i conti con l’area riservata allo svincolo e la fascia di rispetto richiesta della Provincia: “L’obiettivo è salvaguardare il più possibile territorio”

CERNUSCO LOMBARDONE – Ha fatto capolino anche in commissione urbanistica l’ipotesi del prolungamento della tangenziale Est fino a Olginate. La questione è emersa durante la discussione sugli sviluppi relativi alla variante al Piano di governo del territorio. Il consigliere con delega all’urbanistica Mario Oldani ha infatti aggiornato i componenti delle consulte urbanistica e ambiente, riunite in forma congiunta, sull’esito della conferenza per la Vas, precisando di aver ricevuto dalla Provincia un input a tenere conto della fascia di rispetto di 160 metri (80 metri per lato) lungo il tracciato ipotizzato come prolungamento della tangenziale Est, di cui si è tornati a parlare lunedì a Villa Locatelli.

Oldani ha ricordato come già nel 2013 la Giunta provinciale avesse approvato un documento relativo all’ipotesi di prolungamento della tangenziale Est fino a Olginate. “Nel piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) è già inserita l’ipotesi di questo tunnel. La Provincia chiede ora al Comune di Cernusco, che è in fase di stesura della variante al Pgt, di tenere conto di questa previsione prevedendo una fascia di rispetto di 160 metri”.

Il Comune di Cernusco non ha intenzione di recepire tout court questa indicazione, attivandosi “per salvaguardare più territorio possibile”. Da qui il mandato conferito agli urbanisti di completare le tavole interessate nel Pgt mantenendo una fascia di rispetto minima. E’ stata ripristinata anche la fascia di rispetto per l’ipotetica bretella di collegamento tra la zona dell’Esselunga e via Laghetto a Merate. “L’obiettivo è arrivare all’adozione del piano di governo del territorio entro fine novembre. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma ce la metteremo tutta”.

Oldani ha poi proiettato in sala la mappa con indicato il tracciato dell’ipotetico tunnel di 16 chilometri tra Lomagna e Olginate concentrandosi sul punto dove verrà realizzato lo svincolo. Un’area agricola, situata al confine tra Cernusco e Merate: “La Provincia ha chiarito che verrebbero realizzate delle rampe strette, in modo da occupare meno spazio possibile. Durante l’incontro di lunedì si è comunque precisato che questo intervento non potrebbe vedere la luce prima di 6-8 anni trattandosi di un’opera dal costo ipotizzato di 2 miliardi di euro”.