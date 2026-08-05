Torna la Festa dell’Unità di Imbersago: quattro giorni di politica, cultura, musica e convivialità

L’iniziativa è del circolo PD Imbersago, insieme ai Giovani Democratici e al PD della Provincia

Appuntamento con la festa dell’Unità dal 3 al 6 settembre all’area polifunzionale di via Resegone

IMBERSAGO – Dal 3 al 6 settembre l’Area Polifunzionale di via Resegone a Imbersago ospiterà una nuova edizione della Festa dell’Unità, organizzata dal Circolo PD Imbersago, dai Giovani Democratici e dal Partito Democratico della Provincia di Lecco.

Per quattro giorni la festa offrirà un ricco programma di incontri politici e culturali, musica dal vivo, momenti di intrattenimento per grandi e piccoli e naturalmente il tradizionale servizio ristorante, aperto tutte le sere dalle 19.30, e anche a pranzo sabato e domenica.

La manifestazione si aprirà giovedì 3 settembre alle 18.30 con il momento inaugurale alla presenza del consigliere regionale Gian Mario Fragomeli e del segretario provinciale PD Manuel Tropenscovino. In serata si terrà il primo appuntamento politico con la vicepresidente della Camera Anna Ascani.

Nei giorni successivi si alterneranno ospiti di rilievo del panorama politico e culturale, tra cui Andrea Orlando, Luciano Violante, Giorgio Gori, la scrittrice e attivista italo-iraniana Pegah Moshir Pour e l’attivista Silvia Cavazzini, in un programma che affronterà temi di attualità, diritti, sicurezza, Europa e partecipazione democratica.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al territorio e alle famiglie: sabato spazio alle associazioni e ai produttori locali, ai giochi in legno e alla musica dal vivo con i Bastian Contrari, mentre domenica si terrà il Mercatino dell’Antico. La chiusura sarà affidata a una serata speciale con il cantautore Francesco Baccini, tra racconti, musica e ironia.

La Festa dell’Unità vuole essere, ancora una volta, un luogo di incontro e confronto aperto a tutta la cittadinanza, dove condividere idee, cultura e momenti di socialità in un clima di partecipazione.