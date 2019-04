Ancora sorprese da Imbersago dopo la candidatura di Zamperini e la terza lista

In campo con Rosana Mauro è scesa Chiara Bonfanti, ex assessore provinciale con Brivio

IMBERSAGO – Quella che sembrava una tornata elettorale senza storia, con la corsa in solitaria di Insieme per Imbersago con candidato sindaco Fabio Vergani, si sta trasformando in un appuntamento ricco di sorprese e novità. Ad accendere la miccia per primo, alcuni giorni fa, il lecchese Giacomo Zamperini, dirigente regionale di Fratelli d’Italia, pronto a porsi alla testa del gruppo Imbersago per tutti, già rappresentato in consiglio comunale da Valter Cogliati. Poi, pochi giorni dopo, l’altra grande novità, ovvero la presentazione di una terza lista, Imbersago in più, capeggiata dal consigliere comunale uscente di minoranza Rosana Marisa Mauro.

Ma le sorprese, come dicevamo, non sono finite qui. Entrambe le due liste “nuove” hanno riservato sorprese. Se infatti la lista di Zamperini annovera tra i suoi alfieri anche Andrea Valli, assessore all’urbanistica nella Giunta meratese guidata da Andrea Robbiani, anche Imbersago in più sfodera un volto noto della politica locale.

Stiamo parlando di Chiara Bonfanti, assessore provinciale alla Cultura durante l’amministrazione guidata da Virginio Brivio. Meratese d’origine, Bonfanti, 45 anni, più volte indicata in passato come un volto su cui puntare anche per la guida amministrativa della città di Merate, ha infatti deciso di scendere in campo in quello che, da 12 anni a questa parte, è diventato ormai il suo paese d’adozione.

“La mia passione amministrativa non si è mai attenuata”

“Ho deciso di candidarmi a fianco di Rosana perché la mia disponibilità e passione verso l’impegno amministrativo non si è mai attenuata – puntualizza lei stessa -. Con altre persone abbiamo iniziato un po’ di tempo fa a confrontarci su cosa avremmo voluto per Imbersago, prendendo appunto di quel che dicevamo. Poi, quando sembrava si presentasse una sola lista, ci siamo sentiti in dovere di prendere sul serio quegli appunti. E da lì in poi abbiamo iniziato a pensare alla lista, essendo in parallelo maturata la disponibilità di Rosana, che è consigliere comunale uscente, a candidarsi”.

Imbersago in più, un gruppo civico

Gruppo civico, senza alcun tesserato di partito (anche la stessa Bonfanti non ha più la tessera del Pd da due anni), Imbersago in più ha come caratteri distintivi l’attenzione per l’ambiente e la sua tutela, lo sviluppo sostenibile, il ricco patrimonio culturale, la socialità e l’inclusione sociale.

Argentina di origine, cittadina italiana dal 1991, Rosana Marisa Mauro ha deciso di candidarsi “perché voglio bene al paese che mi ha accolta più di trent’anni fa. A Imbersago sono cresciuta e ho stretto relazioni. Ho incontrato persone valide e competenti che hanno deciso di impegnarsi insieme a me”.

Tra queste cinque donne, ovvero Chiara Bonfanti, 45 anni, Flavia Maria Fiandaca, 41 anni, Giuseppina Gernone, 55 anni, Patrizia Panzeri, 58 anni e Daniela Sala, 46 anni. Spazio anche al giovanissimo Jeremie Marco Nicotra di 19 anni, a Marco Paleari, 42 anni e Marco Valeri, 48 anni.