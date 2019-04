La maggioranza uscente ha presentato ieri sera, lunedì, la lista di Insieme per Imbersago

Tanti volti nuovi e tanti giovani per continuare il percorso amministrativo iniziato diversi anni fa. Vergani: “La nostra non è una compagine usa e getta”

IMBERSAGO – “Sono un po’ emozionato. La storia della nostra lista civica risale al 1995. Da quasi 25 anni quindi siamo al servizio, in maniera ininterrotta, di Imbersago. Direi che già questo è un bel risultato in un panorama di generale disaffezione, dove spuntano tante compagini usa e getta. Noi siamo diversi”.

E’ partito da queste considerazioni ieri sera, lunedì, il candidato sindaco di Insieme per Imbersago Fabio Vergani nel primo incontro pubblico con la cittadinanza. La serata, ospitata in sala consiliare, è servita anche per raccogliere le firme a sostegno della lista che vede in squadra anche il sindaco uscente Giovanni Ghislandi, giunto al termine del suo terzo mandato. Presenti al tavolo dei relatori tutti i consiglieri che supporteranno Vergani nella volata al voto, in programma domenica 26 maggio.

Ad aprire la fila di interventi l’assessore Elena Codara, già indicata come vice sindaco in caso di vittoria alle elezioni: “Siamo qui al termine di 15 anni di un percorso bello e appassionante anche se lungo e difficile. Fabio è stato prima assessore e poi vicesindaco e ha sempre curato in questi 15 anni il rapporto con le associazioni, riuscendo a costruire una collaborazione fattiva e importante. Oggi non siamo qui per presentare il programma, ma per presentarci come candidati”.

Per conoscere nei dettagli il programma bisognerà aspettare l’incontro in programma il 16 maggio, anche se Vergani ha svelato quelli che sono i punti cardine dell’agenda elettorale. “Ci riproponiamo dopo 15 anni perché abbiamo ricevuto diversi attestati di stima e pensiamo di poter esser ancora utili al territorio. Siamo un gruppo veramente civico e trasversale, estraneo a logiche di schieramento. Quello che ci guida è sicuramente l’attenzione ai bisogni di giovani e anziani, la tutela dell’ambiente e del territorio, di rara bellezza. La nostra è e sarà un’amministrazione trasparente, convinta dell’importanza della collaborazione con i comuni e le associazione del territorio”.

La lista Insieme per Imbersago è formata da metà consiglieri uscenti e metà volti nuovi, tutti giovani. “Mi piace sottolineare anche l’alta presenza di donne. Quanto ai giovani, voglio ribadire che questa non è un’operazione elettorale, bensì un investimento per il futuro. Sono certo che questa lista civica presenta un insieme di candidati completo ricchi di competenze e carichi di entusiasmo”.

Nella squadra di Vergani sono stati “arruolati” il sindaco uscente Giovanni Ghislandi, 52 anni, l’assessore Elena Codara, 41 anni, i consiglieri Roberto Di Gregorio, 52 anni, Ambrogio Valtolina, 66 anni, Carlo Perego 49 anni e Sara Mapelli, 29 anni. Ben quattro gli under 25, ovvero Francesco Cagliani e Marta Massironi di 20 anni, Eleonora Lavelli di 23 e Camilla Corti di 24 anni.