Un passo avanti insieme si presenta: “Ecco la Cernusco che vogliamo”

Stasera, venerdì 10 settembre, la presentazione pubblica della lista nell’area mercatale

Nel programma elettorale il ritratto di una Cernusco attiva, lungimirante, premurosa, attenta e moderna

CERNUSCO – “Ho l’onore e l’onere di guidare questa squadra il cui obiettivo è andare avanti insieme in una Cernusco che ha bisogno dell’innesto della gioventù e cui vogliamo dare una spinta per compiere un passo avanti”.

Si è presentato così nel tardo pomeriggio di mercoledì, in maniera umile e genuina, Gabriele Gavazzi, 38 anni, candidato sindaco di Un passo avanti insieme, lista civica chiamata a raccogliere l’eredità dell’attuale gruppo di maggioranza di Insieme per Cernusco. In sala, a “tifare” per il neonato gruppo politico, il sindaco uscente Giovanna De Capitani insieme agli assessori Rachele Villa, Roberta Cereda, Elisabetta Carta e Alvaro Pelà. Presente anche l’ex sindaco Sergio Bagnato, alla guida di Cernusco dal 2001 al 2011, anno in cui ha passato la fascia tricolore a De Capitani.

“Sono un musicista, un professionista nel settore informatico, un marito e un papà” la sua breve autobiografia, seguita dalla spiegazione di quello che l’ha mosso a scendere nell’arena politica: “Sento il bisogno di dare qualcosa al mio paese. Mi sono avvicinato con il più umile degli intenti e ho scoperto un gruppo di persone straordinarie che mi ha incoraggiato a fare un passo avanti. Cernusco è un posto dove mi piace vivere e tornare, dove sono ben salde le radici della comunità e dello stare insieme”.

Quanto al gruppo, Gavazzi, un lavoro nel campo informatico e una passione viscerale per la musica (è anche trombettista all’interno del corpo musicale Pirovano), ha parlato di una bella iniezione di gioventù (l’età media della lista è di 41 anni) e dell’apporto alla squadra fornito dalla presenza di ben 5 donne (la metà dei candidati), che “non sono quote rosa, ma candidature che ci hanno arricchito moltissimo”.

Parlando della filosofia di fondo di Un passo avanti insieme, il candidato sindaco ha sottolineato di credere molto “nell’etica della politica, nello scambio generazionale, nella sostenibilità e nell’importanza di stare ed essere vicini alle persone. Ci deve essere un arricchimento collettivo e reciproco”.

Tra i progetti inseriti nel programma elettorale, la creazione di un centro polifunzionale all’interno del parco retrostante piazza della Vittoria al posto della palazzina che non può essere recuperata attraverso la creazione di un auditorium per conferenze e assemblee. Tra i desiderata anche la realizzazione di una sala prove musicali, di spazio per le associazioni, la riqualificazione delle aree verdi con aree picnic e percorsi salute.

Tra le necessità anche quella di dare vita a una Pro Loco capace di coordinare le attività delle associazioni al fine di arricchire Cernusco che deve diventare sempre più una comunità attiva, lungimirante, sostenibile e premurosa.

Sul fronte della transizione ecologica, il candidato consigliere Lino Guglielmo ha anticipato la volontà di dare vita a una comunità energetica mentre il diciottenne Tiziano Galletti ha parlato della necessità di ampliare lo sguardo anche agli sport praticati in maniera individuale all’aperto, come arrampicata e skate ipotizzando di dotare Cernusco di spazi per la pratica di queste discipline. Spazio anche al giovane Mohamed Boussim, originario del Burkina Faso, esempio di attiva e concreta integrazione nella comunità cernuschese.

Questa sera, venerdì 10 settembre, alle 21 presso area mercatale di Piazza della Vittoria il gruppo si presenterà alla cittadinanza. Ecco i loro profili:

Samanta Brusadelli

Vice presidente della consulta istruzione, è molto attenta e vicina al mondo della scuola e del volontario. “Condivido i valori del gruppo e ho deciso di mettere a disposizione le mie competenze e la mia professionalità per Cernusco”.

Simona Limonta



Osteopata, si è avvicinata alla comunità cernuschese attraverso la scuola, come rappresentante di classe. “Vorrei una Cernusco in cui vi sia possibilità di aggregazione e crescita personale” le sue parole.

Valeria Pirovano



Unico rappresentante in lista dell’attuale maggioranza, Pirovano ha deciso di rimettersi in gioco per proseguire un percorso iniziato cinque anni fa. “Ho trovato delle persone fantastiche, il cui obiettivo è vivacizzare il paese. Non è stata facile gestire la prima fase con gli incontri da remoto” ha ammesso, rivolgendo degli elogi al candidato sindaco: “E’ una persona semplice e trasparente, pratica e concreta. Sarà un ottima guida per rendere il nostro paese sempre più piacevole e accogliente”.

Cristina Saporiti



“Per me Cernusco è una questione di sentimento, qui trovano spazio i miei ricordi e le figure di riferimento. Mi sono unita alla squadra pochi mesi fa in punta di piedi e un po’ timida, ma voglio dare il mio contributo per fare un passo avanti”.

Mohamed Boussim

Giovane, originario del Burkina Faso, ha trovato in Cernusco la sua casa. “In questa comunità mi sono sentito accettato e voglio dare il mio contributo per renderla ancora più accogliente”

Stefano Conti

26 anni, avvocato, da sempre a Cernusco, Conti è appassionato di sport, come dimostra anche il fatto che è istruttore della scuola calcio dai 6 ai 12 anni: “Ho incontrato una squadra capace e aperta al confronto a cui va il mio sostegno totale”.

Tiziano Galletti



Con i suoi 18 anni è il più giovane del gruppo, ma ha le idee già chiare, soprattutto per quello che riguarda lo sport e le istanze dei giovani. “Sono un appassionato di bici. Penso che si debba puntare anche sugli sport come skate, arrampicata, tennis, beach, che si possono praticare all’aperto, in maniera libera, senza l’impegno e i legami con squadre, orari e società

Lino Guglielmo



Consigliere comunale a Montevecchia dal 2001 al 2011, esponente delle consulte a Cernusco, bisnonno da pochi mesi, Guglielmo ha annunciato che in caso di vittoria si adopererà per creare una comunità energetica in Comune. Una sfida contenuta nel programma elettorale di Un passo avanti insieme

Corrado Toscani

“Sono in pensione e ho un po’ più tempo per occuparmi del paese” ha detto, sottolineando le competenze e l’interesse per il settore agricolo: “Su questo ambito il comune non ha una competenza specifica, ma penso che sia importante relazionarsi con la Regione e la Provincia perché da questa strada passa anche la valorizzazione dell’ambiente”

Jessica Cintola

Impossibilitata a partecipare in presenza all’incontro, la 35enne ha preparato un video di presentazione che è stato diffuso a fine incontro, parlando della sua vocazione a stare accanto alle persone più bisognose e alla volontà di creare dei laboratori dedicati ai più giovani.