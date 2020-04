Unione della Valletta: vinto un bando regionale per l’acquisto di un’auto ibrida

La Regione stanzierà circa 25mila euro mentre l’Unione dovrà finanziare 6.500 euro

L’ente risulta nella graduatoria e potrà così aggiudicarsi il corposo contributo

LA VALLETTA – SANTA MARIA HOE’ – L’unione dei Comuni della Valletta ha vinto un bando regionale sulla sicurezza. Sono 24.546,40 gli euro che arriveranno nelle casse dell’ente che ha sede a Villa Sacro Cuore e che serviranno per l’acquisto di un’auto ibrida. Le amministrazioni comunali guidate da Efrem Brambilla e Roberta Trabucchi hanno già individuato il mezzo che entrerà a far parte del parco auto dell’Unione.

“Con questo bando la Regione ha messo a disposizione 2,6 milioni di euro – puntualizza Brambilla, vice presidente dell’Unione con delega al Patrimonio – Il bando è scaduto lo scorso 31 gennaio. In tutto sono state presentante 357 domande. Faccio i complimenti al nostro comando di polizia locale in particolare a Placido Ghezzi, Chiara Lafranconi, Tommaso Scarabelli che hanno collaborato con la nostra giunta per questo bando ed hanno preparato il progetto. Ora come Giunta dell’Unione faremo un ragionamento sui mezzi a disposizione e sulla eventuale rottamazione di uno delle due Punto presenti”.

L’amministrazione dell’Unione dovrà finanziare circa 6.500 euro per l’acquisto dell’auto ibrida, dotata di un motore a benzina che di uno elettrico, che lavorano insieme per offrire un eccellente risparmio di carburante, riducendo le emissioni.