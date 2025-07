Vandalismi all’auto del sindaco, la condanna della maggioranza di Cernusco

Identità Futuro Nostro Cernusco si schiera a difesa del sindaco

CERNUSCO LOMBARDONE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo di maggioranza Identità e Futuro Cernusco Nostro diffusa dal capogruppo Gerardo Biella dopo l’atto vandalico compiuto ai danni dell’auto del sindaco nella notte tra lunedì e martedì.

Il nostro Sindaco, Gennaro Toto, è stato oggetto ieri notte di un grave atto intimidatorio. Solo poche ore prima si era tenuto il Consiglio Comunale, durante il quale si era discusso a lungo, con toni accesi ma corretti, su diversi argomenti. Al Sindaco Toto, noi di Identità e Futuro Nostro Cernusco desideriamo esprimere la nostra piena solidarietà e vicinanza. Conosciamo l’impegno e la dedizione con le quali il Sindaco porta avanti le attività istituzionali a servizio della comunità. Consideriamo del tutto intollerabile un simile atto vile e codardo che colpisce non solo una persona, ma anche i principi fondamentali della convivenza democratica.

Condanniamo quindi con fermezza ogni forma di intimidazione e violenza, in qualsiasi contesto si manifesti, perché incompatibile con una società libera, aperta e pluralista.

In democrazia, il confronto delle idee, il dissenso e la critica sono elementi essenziali del vivere civile e devono potersi esprimere in modo trasparente, pubblico e rispettoso. Ogni tentativo di colpire l’individuo attraverso atti anonimi e violenti rappresenta un grave danno per l’intera comunità.

Auspichiamo che venga fatta piena luce sull’accaduto e rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno al Sindaco e alla sua famiglia, certi che simili episodi non fermeranno l’impegno istituzionale e il lavoro al servizio di Cernusco e dei cernuschesi.

Identità e Futuro Nostro Cernusco