VIDEO INTERVISTA – Elezioni 2019 a Merate. Conosciamo i candidati

Pierluigi Bonfanti (M5S), Massimo Panzeri (Più Prospettiva) e Aldo Castelli (Cambia Merate!)

La video intervista ai candidati sindaci delle elezioni 2019 a Merate

MERATE – Tre candidati per la sfida di Merate: il 26 maggio gli elettori del secondo comune in provincia di Lecco, per numero di residenti, si recheranno alle urne per votare il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio Comunale.

La scelta è tra Pierluigi Bonfanti, alla guida della lista targata Movimento Cinque Stelle, Massimo Panzeri e la squadra di “Più Prospettiva”, lista civica sostenuta da Lega Nord e Forza Italia, e Aldo Castelli e la lista “Cambia Merate!” di centrosinistra.

Tre candidati molto diversi tra loro, per storia personale, appartenenza politica e tre differenti programmi e idee diverse per governare Merate nei prossimi cinque anni. Conosciamoli nella speciale video intervista realizzata da LeccoNotizie.com