Già consigliere a Lecco, Zamperini è attualmente dirigente regionale di Fratelli d’Italia

“Vogliamo dare un’alternativa ai residenti di Imbersago: il nostro è un esercizio di democrazia”

IMBERSAGO – “Vogliamo dare un’alternativa agli elettori. Il nostro è un vero esercizio di democrazia”. Lo dice così, senza troppi giri di parole, Giacomo Zamperini, candidato sindaco di Imbersago per tutti, lista attualmente rappresentata in consiglio comunale da Valter Cogliati. Lo stesso Cogliati sarà ancora del gruppo, rappresentando “l’anima e il volto della lista, anche se con molta umiltà ha voluto fare un passo indietro chiedendo a me di mettere a disposizione la mia esperienza politica e amministrativa e portare il mio punto di vista esterno su una realtà piccola come quella di Imbersago”.

Già consigliere comunale, sia di maggioranza che di minoranza, a Lecco, portavoce provinciale di Fratelli di Italia e ora dirigente regionale del partito capitanato da Giorgia Meloni, Zamperini vuole portare la sua mentalità di esterno in una comunità amministrata da molti anni dallo stesso gruppo amministrativo. Il sindaco uscente Giovanni Ghislandi è giunto al termine del terzo mandato consecutivo e il candidato della maggioranza di Insieme per Imbersago è il suo vice Fabio Vergani. “Vogliamo contrapporci a chi ormai ritiene il Comune casa sua. Ormai qui c’è chi pensa di avere in tasca le chiavi del Municipio. Noi ci presentiamo come un gruppo super partes, capace di andare oltre l’animosità del paese”.

La lista è praticamente già pronta e verrà presentata in Municipio molto probabilmente venerdì mattina: praticamente certa la candidatura a sindaco di Zamperini, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. “Pensiamo che Imbersago, una perla della Brianza, meriti di più a partire dalla valorizzazione di Leonardo da Vinci”. Zamperini ha già le idee chiare anche sulla partecipazione ai parchi: “Usciremo dal Parco Adda Nord, se il peso dei vincoli e delle norme burocratiche continuerà a essere maggiore dei benefici, ovvero la partecipazione ai bandi europei, che si possono perseguire anche stando fuori”. Non nuovo a provocazioni, il volto noto di Fratelli d’Italia lancia una sfida all’altro candidato. “In caso di vittoria, lavoreremo gratuitamente per il bene del paese. Siamo consapevoli che oggi presentare una lista a Imbersago rappresenti uno sforzo non indifferente di volontariato”.