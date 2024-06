La lettera ai dipendenti comunali per sancire “l’inizio di un percorso di collaborazione per la città e per il territorio”

Effettuato il passaggio di consegne con Panzeri tra dossier cantieri e le prime firme

MERATE – Primo giorno da sindaco per Mattia Salvioni che questa mattina, martedì, ha voluto fare capolino in Municipio di buon mattino per presentarsi ai dipendenti comunali, consegnando loro una lettera per sancire l’inizio di un “percorso di collaborazione con tutte e tutti voi per la città e per il territorio”. Insieme a lui i consiglieri risultati eletti al termine delle operazioni di spoglio che, con il 52,77% delle preferenze, lo hanno consacrato ieri, al termine di un’appassionante corsa a tre, nuovo sindaco della città.

Una mattinata intensa in cui il neo primo cittadino ha incontrato il suo predecessore, Massimo Panzeri, per il tradizionale passaggio di consegne con una rapida disamina dei dossier aperti, tra cui i lavori per l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco in via degli Alpini, la realizzazione della pista da pump track a Brugarolo e la sistemazione della porzione di muro, di proprietà privata, crollato all’imbocco della discesa di via don Cesare Cazzaniga.

Alle 12 poi l’incontro con tutti i dipendenti a cui farà seguito il faccia a faccia con i responsabili dei servizi comunali. Nel mezzo tantissime chiamate, messaggi e strette di mano delle persone che hanno visto, in questa elezione, una ventata di aria nuova, con un ricambio generazionale dei volti finora alla guida della città.

“E’ stato un risultato al di sopra delle aspettative” ha riconosciuto lo stesso Salvioni, 30 anni tra qualche settimana e un lavoro come manager presso Ernst & Young da cui chiederà l’aspettativa. “Il grande merito va a tutta la squadra che si è impegnata tantissimo durante tutta la campagna elettorale con risultati personali frutto dell’impegno e della capacità di tessere relazioni di ciascuno”.

Tantissimi anche i sindaci del territorio che hanno telefonato al neo sindaco per complimentarsi con lui, iniziando subito un confronto e una collaborazione che non potrà non avere, come tema centrale, l’ospedale San Leopoldo Mandic. “Lo abbiamo messo nel programma elettorale perché ci crediamo: il territorio deve sapere fare squadra come Brianza meratese”.

Quanto alla definizione della Giunta, Salvioni non si sbottona, se non per il fatto che il vice sindaco sarà sicuramente una donna: “Abbiamo varie opzioni per l’assegnazione delle deleghe. Probabilmente ne parleremo già stasera”. Nessuna conferma, né smentita neppure sul possibile ricorso ad assessori esterni per deleghe delicate, come ad esempio il bilancio. “Vedremo”.

Tra i punti importanti che la nuova amministrazione comunale dovrà trattare c’è anche quello della nomina del nuovo segretario comunale visto l’imminente trasferimento della dottoressa Maria Vignola, di fatto già operativa nel nuovo Comune di Campione d’Italia. “Ci stiamo muovendo già in questa direzione: la dottoressa ci ha comunque garantito la propria presenza in queste prime settimane di rodaggio e la ringraziamo per la disponibilità”.