Merate, Prospettive chiede lumi su pump track, controllo di vicinato e pulizie

I tre question time verranno discussi lunedì in apertura del Consiglio comunale

Le richieste di chiarimento riguardano tre argomenti di attualità, come l’apertura della pista di pump track, il rinnovo dell’adesione al controllo di vicino e le pulizie delle vie del centro

MERATE – Tre question time, uno per ciascun consigliere di minoranza del gruppo Prospettive per Merate. Verranno discussi in apertura del Consiglio comunale convocato per lunedì 21 ottobre i tre documenti protocollati venerdì dal gruppo di opposizione capitanato dall’ex sindaco Massimo Panzeri.

Le richieste di chiarimento riguardano tre argomenti di attualità, ovvero il rinnovo del protocollo con la Prefettura per il controllo di vicinato, la pista di pump track a Brugarolo e la pulizia straordinaria del centro cittadino.

A chiedere lumi sul primo punto è proprio l’ex sindaco Panzeri che, ricordando la stipula del protocollo del controllo di vicinato nel 2021, chiede all’attuale primo cittadino Mattia Salvioni se anche il Comune di Merate (così come diverse amministrazioni neolette, ndr) intende rinnovare nel breve l’accordo sottoscritto, se la nuova Amministrazione abbia già contattato gli attuali referenti dei gruppi comunali e quali azioni intende promuovere sul territorio in attuazione del Progetto tecnico organizzativo approvato con delibera di giunta comunale del 2 febbraio 2021.

L’ex assessore allo Sport Alfredo Casaletto accende invece i riflettori sulla pista di pump track, attesissima dai ciclisti, visto che molte persone hanno iniziato a usarla prima del tempo, rendendo necessario l’intervento del Comune con nuovi lucchetti e recinzioni. Il consigliere di Fratelli d’Italia chiede informazioni in merito all’inaugurazione ufficiale della struttura e conseguentemente alla

possibilità di utilizzo della stessa, agli orari di apertura al pubblico e sulle eventuali opere integrative apportate al progetto esecutivo dalla nuova amministrazione.

Infine la consigliera Paola Panzeri ha posto il focus sulla pulizia straordinaria della pavimentazione di via Baslini e piazza Eroi rivelatesi particolarmente scivolose per la presenza di foglie e umidità. “L’esecuzione dei lavori di pulizia ha alimentato l’attesa per analoghe iniziative in altre vie centrali ma non solo. E proprio per questo chiediamo se sono programmati interventi anche in altre vie centrali e nelle frazioni e se vi sono i costi ma, soprattutto, elementi qualitativamente aggiuntivi e migliorativi

rispetto al capitolato ordinario dell’appalto in essere”. Il question time si chiude infine con una richiesta di chiarimento sul palo dell’illuminazione pubblica di Piazza degli Eroi abbattuto giovedì.