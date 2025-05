Merate, via Allende: il parco della discordia tra inaugurazione e contro manifestazione

Sabato 31 maggio l’iniziativa “Grazie Silvio” al parco di via Allende

Lunedì 2 giugno è prevista l’intitolazione dello spazio verde alle 21 Madri Costituenti

MERATE – L’inaugurazione il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. E il sabato prima, il 31 maggio, la contro manifestazione, evocativamente chiamata “Grazie Silvio” per ricordare come quell’area di via Allende, posizionata dirimpetto alle nuove costruzioni realizzate vicino a cascina Vedù, fosse stata donata dall’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi affinché venisse trasformata in un bosco urbano.

Torna a fare discutere il parco di via Allende che verrà inaugurato ufficialmente lunedì prossimo 2 giugno e intitolato alle 21 Madri Costituenti. Una scelta, quella varata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni su impulso dell’assessora Patrizia Riva, che aveva scatenato una ridda di polemiche non per la scelta in sé delle 21 madri costituenti quanto sulla decisione di non dedicare l’area verde al suo donatore.

Non solo. A lasciare basiti e sconcertati i consiglieri dei due gruppi di opposizione era stata la mancata condivisione dell’intitolazione di uno spazio pubblico, realizzato tra l’altro, durante la precedente amministrazione comunale con una delibera votata dalla Giunta senza alcun passaggio nelle commissioni apposite.

Da qui l’idea, partorita dai gruppi di centrodestra ora in opposizione in Consiglio comunale, di organizzare una contro manifestazione in programma sabato mattina, alle 11, in quello che appositamente viene chiamato Parco Berlusconi per un “momento di ringraziamento sentito e condiviso. Un’occasione speciale per dire “Grazie Presidente” a chi ha donato alla nostra comunità uno spazio meraviglioso, oggi patrimonio di tutti” precisano gli organizzatori. Aggiungendo: “Sarà un momento di unità, gratitudine e partecipazione aperto a tutti i cittadini”.

Un’iniziativa che farà sicuramente discutere accendendo i riflettori sull’intitolazione vera e propria in programma il 2 giugno alle 10.30. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Patrizia Riva, assessora alla Promozione Culturale e Turistica, all’Istruzione, alle Pari Opportunità e alla Legalità; Danila Baldo vicepresidente Toponomastica femminile, Venera Tomarchio Associata Tf e Consigliera di Parità, Franca Rosa rappresentante rete di associazioni “Ora Basta” e Mattia Salvioni, sindaco. Seguirà la consegna della Costituzione ai cittadini e alle cittadine neo diciottenni. In caso di maltempo la consegna della Costituzione si svolgerà alle 11 in sala consiliare.