MerAteneo, la consigliera Maggioni incalza: “Favorire l’iscrizione dei meratesi”

La questione è stata affrontata in Consiglio comunale martedì sera

Più delle metà degli iscritti risulta non residente in città, Maggioni: “Bisogna fare qualcosa per privilegiare i residenti”

MERATE – Riservare una slot di iscrizioni ai meratesi al fine di favorire la partecipazione dei residenti a una rassegna che, di anno in anno, registra un sempre crescente numero di iscritti. E’ l’intenzione comunicata dall’assessora alla Cultura Patrizia Riva l’altra sera, martedì, in Consiglio comunale rispondendo all’interrogazione presentata dalla consigliera di minoranza Franca Maggioni. L’esponente di Noi Merate chiedeva lumi e numeri in merito alla partecipazione alla proposta culturale promossa dal Comune insieme alla biblioteca, sollecitando di non lasciare fuori i meratesi.

“La proposta culturale di MerAteneo è sempre più apprezzata anche perché ogni volta variamo l’offerta inserendo argomenti di attualità – ha precisato l’assessore -. Riteniamo che questa iniziativa rappresenti una bella occasione per tenere attiva la mente e per socializzare. Abbiamo già messo a disposizione, per quest’anno, 40 posti in sala consiliare da cui poter vedere in diretta le lezioni (in programma in auditorium, ndr). Per il prossimo anno intendiamo aumentare ancora di più i posti previsti in sala consiliare, anche se non potremo molto probabilmente usarli tutti e 80 per una questione di visibilità”.

Riva ha poi snocciolato i numeri che vedono 297 iscritti, di cui meno della metà, ovvero 134 residenti in città. Quanto agli incassi, raccolti con le iscrizioni, MerAteneo “frutta” circa 16mila euro a sessione (32mila euro all’anno quindi), sostenendo così i costi dell’affidamento del servizio (pari a 20mila euro) e del service audio (circa 400 euro). Tra le novità del prossimo anno, quando bisognerà siglare anche la convenzione con il nuovo operatore, anche quella di procedere con iscrizioni e pagamenti online.

La consigliera Maggioni si è detta insoddisfatta delle risposte ritenendo che sarebbe stato necessario fin da ora adottare correttivi per agevolare l’iscrizione dei meratesi. “E’ il Comune di Merate che propone l’iniziativa e che sostiene anche dei costi indiretti che altri Comuni non sostengono. Auspico che in futuro si possa tener conto di questa indicazione, considerando che attualmente gli iscritti residenti in città sono meno della metà”.