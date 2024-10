Michael Bonazzola eletto vicepresidente della Comunità Montana Valsassina

Assegnate a Bonazzola anche le deleghe a Forestazione e Agricoltura

A seguito del nuovo incarico, Bonazzola ha rinunciato alla delega allo Sport nel Comune di Dervio

DERVIO – Dervio sempre più protagonista in Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera: il delegato Michael Bonazzola, rappresentante del lago, è stato nominato vicepresidente con deleghe a Forestazione e Agricoltura.

“Sono molto soddisfatto – spiega Bonazzola- della mia nomina a vicepresidente, un lavoro che parte dal lontano 2019, quando appena eletto consigliere comunale, ho da subito chiesto al mio sindaco di poter essere delegato in Comunità Montana come rappresentante del comune di Dervio. Da li un continuo crescere, dal 2021 son diventato assessore seguendo Sport, Cultura e Turismo, integrando poi con la Protezione Civile e Antincendio Boschivo dal 2023. Un’esperienza che mi ha fatto crescere molto sia politicamente che amministrativamente portandomi oggi alla nomina da vice con deleghe molto importanti”.

Adesso una nuova sfida attende Bonazzola: “Sono pronto a impegnarmi in questa avventura alla quale tenevo veramente molto: sono legato al mio territorio, soprattutto per quanto riguarda la parte legata al lago ma anche alla valle, abbiamo un’opportunità incredibile e con un territorio meraviglioso tutte le possibilità per far crescere le nostre realtà in un ottica di collaborazione tra amministrazioni e privati per dare slancio e risalto a lago e montagna, connubio perfetto per lo sviluppo turistico ma non solo”.

“Ho rimesso nelle mani del sindaco Stefano Cassinelli la mia delega allo sport che avevo in comune a Dervio, questo perché il mio nuovo ruolo mi impegnerà molto, anche per correttezza soprattutto nei confronti di chi mi ha dato la preferenza alle scorse elezioni. Ringrazio il mio sindaco per avermi riconfermato la delega in Comunità Montana, ringrazio il gruppo comunale Dervio Viva, ringrazio il mio partito Fratelli d’Italia per aver creduto in me e il presidente Fabio Canepari per la fiducia”, conclude Bonazzola.