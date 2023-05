Guido Agostoni, Gian Carlo Valsecchi e Ruggero Plebani nella delegazione di Anci Lombardia

Una due giorni per approfondire il tema dei finanziamenti comunitari in merito alla salute e al sociale

LECCO – Missione a Bruxelles per tre rappresentanti degli enti locali lecchesi che hanno fatto parte della delegazione di Anci Lombardia nelle sedi delle istituzioni europee per approfondire il tema dei finanziamenti comunitari in merito alla salute e al sociale.

Del gruppo hanno fatto parte Guido Agostoni, Presidente del Dipartimento welfare di Anci Lombardia e Presidente della Conferenza dei Sindaci di Lecco; Gian Carlo Valsecchi, Sindaco di Erve e componente del Consiglio Nazionale Anci e del Direttivo di Anci Lombardia; Ruggero Plebani, Coordinatore dei tre uffici di piano della zona di Lecco.

Nella due giorni a Bruxelles tanti gli incontri in agenda che hanno coinvolto diversi Parlamentari europei, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Assessori regionali, esperti e funzionari della Commissione e ricercatori universitari. Per Anci Lombardia era presente il Segretario Generale Rinaldo Mario Redaelli e alcuni rappresentanti dell’Associazione che hanno accompagnato Sindaci, Amministratori e funzionari locali.

Obiettivo della missione è stato quello di fare il punto su quanto realizzato localmente, soprattutto grazie a una iniziativa promossa dal Consiglio Regionale e Anci Lombardia che ha permesso di presentare progetti europei per 10 milioni di euro che interessano i territori lombardi, e guardare al futuro considerando come aiutare i Comuni ad affrontare le sfide europee in un’ottica di collaborazione e specializzazione.