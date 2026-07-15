Mobilità transfrontaliera, nuova Intesa Lombardia-Ticino: Zamperini rilancia l’elettrificazione della Como-Lecco

L’accordo aggiorna l’intesa del 2020 e punta a rafforzare collegamenti ferroviari, trasporto pubblico, integrazione tariffaria e infrastrutture tra i due territori

Il consigliere regionale indica come priorità il completamento dell’elettrificazione della linea Como-Lecco, con particolare attenzione al lotto Molteno-Lecco

LECCO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la proposta di progetto di legge per la ratifica della nuova Intesa con la Repubblica e Cantone Ticino sulla mobilità transfrontaliera. L’accordo, che aggiorna quello sottoscritto nel 2020, punta a rafforzare e sviluppare i collegamenti ferroviari e il trasporto pubblico tra i due territori, promuovendo il potenziamento dei servizi transfrontalieri, l’integrazione tariffaria e la programmazione delle infrastrutture necessarie a rendere più efficiente la rete di mobilità.

“Il rapporto tra Lombardia e Ticino rappresenta una collaborazione strategica per il futuro dei nostri territori – dichiara Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia), presidente della Commissione Rapporti tra Lombardia e Svizzera del Consiglio regionale –. La nuova Intesa va nella direzione giusta perché riconosce il valore delle connessioni transfrontaliere e la necessità di costruire una rete di trasporto capace di rispondere alle esigenze di cittadini, lavoratori, studenti e imprese”.

Secondo Zamperini, il rafforzamento dei servizi dovrà essere accompagnato da interventi infrastrutturali adeguati. Tra questi indica come prioritario il completamento dell’elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco, con particolare attenzione al secondo lotto Molteno-Lecco.

“Il territorio pedemontano merita maggiore autonomia rispetto al tradizionale Milano-centrismo del sistema ferroviario. Completare il collegamento Molteno-Lecco significa creare le condizioni per una vera integrazione con il sistema ferroviario transfrontaliero e con i servizi TILO, migliorando concretamente la mobilità dei cittadini. Sarebbe un errore storico lasciare incompiuta un’opera strategica: ora dobbiamo lavorare per garantirne il finanziamento e la realizzazione”, aggiunge il consigliere regionale.

L’intervento di elettrificazione della linea Como-Lecco interessa complessivamente 36,77 chilometri di linea a binario unico, suddivisi in due lotti funzionali. Il primo, Albate Camerlata-Molteno, lungo 22 chilometri, è già stato aggiudicato da Rete Ferroviaria Italiana con un investimento stimato di circa 98 milioni di euro e consentirà di sostituire i convogli diesel con treni elettrici.

Per il secondo lotto, Molteno-Lecco, lungo 14,71 chilometri, è stato completato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, con un costo stimato di circa 69,2 milioni di euro. Il prossimo passaggio sarà il reperimento delle risorse necessarie per avviare la Conferenza dei Servizi e procedere verso la realizzazione dell’opera.