Nasce il Comitato Meratese per i referendum, assemblea pubblica il 15 maggio

Appuntamento in sala civica a Merate

“Votare sì ai 4 quesiti sul lavoro, invece, significa contrastare quelle leggi che hanno reso il mercato del lavoro meno stabile, sicuro, dignitoso e tutelato”

MERATE – Anche nel Meratese si costituisce il Comitato per promuovere il “Sì” ai prossimi referendum. L’obiettivo è invitare alle urne l’8 e il 9 Giugno i cittadini e le cittadine di 15 comuni del territorio.

“Il Comitato – spiegano i promotori – nasce come articolazione territoriale del Comitato Promotore nazionale al referendum sui quattro quesiti sul lavoro e il quinto sulla cittadinanza, che chiede la riduzione della residenza legale in Italia da 10 a 5 anni, adeguandosi così agli altri paesi europei. Votare sì ai 4 quesiti sul lavoro, invece, significa contrastare quelle leggi che hanno reso il mercato del lavoro meno stabile, sicuro, dignitoso e tutelato. Questi “sì” permetterebbero infatti: – la possibilità di reintegro in caso di licenziamento illegittimo, anche per chi è stato assunto successivamente al 2015; – il miglioramento del risarcimento economico in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese; – il contrasto all’abuso dei contratti a termine, attraverso il ripristino delle causali nei contratti a termine; – l’aumento delle garanzie per i lavoratori in caso di infortunio, nel sistema degli appalti, estendendo la responsabilità in solido al committente. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza del Meratese per Giovedì 15 Maggio, ore 20:30, per il lancio ufficiale della campagna referendaria”.

L’assemblea pubblica si svolgerà presso la Sala Civica “F.lli Cernuschi” di Merate in Viale Lombardia, 14. Modererà l’incontro il giornalista Massimo Rebotti, saranno presenti Dario Crippa (responsabile delle Politiche sociali di Cgil Lecco), Don Massimo Mapelli (Presidente dell’Associazione Una casa anche per te), e delegazioni di varie associazioni del territorio. Seguiranno interventi di testimonianza di vita sui temi della sicurezza, della precarietà e della cittadinanza.

“Invitiamo inoltre i cittadini e le cittadine ad attivarsi con noi, aderire al Comitato e partecipare ai prossimi volantinaggi ed iniziative pubbliche. Per scoprire come contribuire attivamente al calendario dei prossimi appuntamenti, contattaci al seguente indirizzo: ndiaga.diop@cgil.lombardia.it”.