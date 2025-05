Nasce il Think Tank dei giovani amministratori della Provincia di Lecco

Appuntamento martedì 20 maggio a Villa Facchi a Casatenovo

L’invito a partecipare al Think Tank diffuso dal sindaco di Merate Mattia Salvioni, dal vice di Casatenovo Lorenzo Citterio e dalla consigliera comunale di Imbersago Eleonora Lavelli

CASATENOVO – Mettere in rete i giovani che si impegnano (o che vorrebbero impegnarsi) nelle Istituzioni è fondamentale per creare occasioni concrete di confronto e di dialogo dedicati alla “cosa pubblica” e al “buon governo”, in grado di affrontare con competenza e visione le sfide di oggi.

Per questo, martedì 20 maggio 2025, alle 20.45, in Villa Facchi a Casatenovo si terrà un primo incontro dedicato ai giovani amministratori e ai giovani impegnati nelle consulte, nelle associazioni e nella vita studentesca o semplicemente appassionati e intenzionati a farlo.

L’obiettivo è ambizioso: dare vita a un inedito Think Tank di Giovani Amministratori della Brianza Lecchese che promuova esperienze comuni, aumenti la conoscenza del sistema provincia (dalla gestione dell’acqua pubblica al riciclo dei rifiuti), incentivi buone pratiche amministrative e dia supporto reciproco ai giovani interessati ad impegnarsi nei propri comuni.

La presenza di tanti giovani amministratori alla guida dei Comuni del Meratese e del Casatese è un’occasione da valorizzare per dare un contributo positivo di idee per il futuro del nostro territorio e per incentivare la partecipazione dei giovani nelle Istituzioni, a trent’anni esatti dalla nascita della Provincia di Lecco, il 9 maggio 1995.

Per questo, il Sindaco di Merate Mattia Salvioni, il Vicesindaco di Casatenovo Lorenzo Citterio e la Consigliera comunale di Imbersago Eleonora Lavelli invitano tutti i giovani interessati, senza alcuna distinzione politica, a mettersi in rete e a partecipare.