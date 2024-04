Nasce SiAmoLecco, tavolo di contributo per un’alternativa all’amministrazione della città

Un gruppo di cittadini appassionati di politica, che amano la propria città e che vorrebbero vederla migliorare

“Divenire lista per noi può essere uno strumento, ma non è un obbiettivo primario”

LECCO – Nei giorni scorsi si è costituto un tavolo di lavoro per la città di Lecco, dal nome SiAmoLecco, composto da un gruppo di cittadini appassionati di politica, che amano la propria città e che vorrebbero vederla migliorare. Il gruppo, che si rifà ai valori, popolari, liberali e civici, parte con l’ambizione di voler aiutare a costruire un’alternativa all’attuale gestione amministrativa di Palazzo Bovara.

“Vogliamo ritornare in primis, ad ascoltare i cittadini, che sono i veri grandi assenti della politica lecchese. Poiché chi si aspettava il famoso “cambio di passo” è rimasto deluso, riteniamo sia necessario un “cambio di rotta”. Tutto ciò può avvenire coinvolgendo una buona parte di elettori lecchesi delusa di aver sostenuto l’attuale amministrazione, messa alla prova dei fatti, oltre che riprendere e rendere partecipe tutti coloro che non sentendosi coinvolti o attoniti dai giochi di piccolo cabotaggio della politica, ritengono, sbagliando, che sia inutile recarsi alle urne. Solo costruendo un rapporto di fiducia con questi cittadini, ascoltandoli e coinvolgendoli nella realizzazione di un programma che possa fare realmente da volano per Lecco, si potrà pensare di cambiare il futuro della Città di Manzoni, futuro ora quanto mai grigio”.

Fanno parte del nuovo gruppo: Loredana Colella, Michele Corti, Giovanna Faccilongo, Angelo Ferrario, Beppe Mambretti, Giancarlo Perego e Luca Rossini: “SiAmoLecco è un laboratorio di idee, aperto, che guarda con interesse a tutti coloro, nessuno escluso, partendo dai moderati delusi, all’intera opposizione, compreso Appello per Lecco, movimento realmente civico. Divenire lista per noi può essere uno strumento, ma non è un obbiettivo primario: riteniamo oggi sia prioritario costruire una piattaforma programmatica che non si limiti alla critica, ma che dia speranza e futuro ai nostri cittadini mettendo la persona al centro, il suo ambito e la sua qualità della vita. Troppi sono i dossier aperti e alcuni quelli mai chiusi, che non riguardano solo la città, ma un personale politico egoisticamente incapace di fare sistema: gestione servizi sociali, viabilità, urbanistica, sicurezza, lungolago, Lecco Bergamo, collegamenti con Milano, turismo e politiche giovanili, sono solo alcune delle sfide da affrontare, tutti insieme”.

“Crediamo che la bella politica sia quella che parte dal basso, dal basso costruisce e dal basso conquista fiducia e rappresentanza – concludono -. Il gruppo si propone come prima azione, di incontrare alcuni dei passati Sindaci della Città di Lecco, per comprendere appieno ciò che significa amministrare una Città importante come Lecco, scoprendo come la società sia cambiata e come siano cambiate le esigenze e necessità dei suoi cittadini nel corso del tempo. Solo conoscendo ciò che è stato, si potrà affrontare le sfide future con i giusti strumenti. Successivamente, organizzeremo un tour nei rioni della città, per toccare con mano la situazione dei residenti, ascoltandoli e mettendoci a loro disposizione per cercare soluzioni credibili e attuabili per i molti problemi che notoriamente affliggono Lecco”.

Il tavolo avrà come portavoce Loredana Colella che sarà coadiuvata da Luca Rossini e Beppe Mambretti, questi ultimi si occuperanno rispettivamente di segreteria/rapporti con la stampa e coordinamento. Chi volesse avvicinarsi al gruppo o volesse collaborare con idee, partecipando anche alle riunioni, potrà farlo scrivendo a: siamolecco@gmail.com.