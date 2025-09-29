Nibionno. L’architetto Federico Riva entra ufficialmente nella Giunta comunale

Il cambio a seguito delle dimissioni del consigliere Marco Beccalli, avvenute per motivi personali

NIBIONNO – A seguito delle dimissioni del consigliere Marco Beccalli, avvenute per motivi personali, l’architetto Federico Riva è stato nominato nuovo assessore del Comune di Nibionno.

“La scelta è maturata in vista della prossima scadenza dell’attuale Piano di Governo del Territorio (PGT) e della necessità di rafforzare la squadra amministrativa con competenze specifiche in ambito urbanistico – ha detto il sindaco Laura Di Terlizzi -. Dopo un confronto con il gruppo di maggioranza, ho proposto all’architetto Riva di entrare a far parte della Giunta. Conoscendone le competenze professionali, il suo importante curriculum e la sua consolidata esperienza nelle commissioni paesaggistiche, oltre che le sue attitudini e qualità morali, sono felice che abbia accettato con entusiasmo”.

Al nuovo assessore sono state affidate le deleghe all’urbanistica, all’edilizia privata e all’ambiente. Le deleghe all’ecologia e alla digitalizzazione, precedentemente assegnate all’ex assessore Beccalli congiuntamente a quella all’ambiente, rimangono in capo al sindaco.

“Ringrazio il consigliere Marco Beccalli per il lavoro svolto con dedizione e spirito di servizio, e do il benvenuto all’architetto Federico Riva, certa che la sua presenza porterà valore e competenza all’azione amministrativa. Sono molto fiduciosa nella sua operatività e nella proficua collaborazione con tutta l’amministrazione comunale”.