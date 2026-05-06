“Noi X Parlasco”, il gruppo guidato da Luca Liberi presenta lista e programma elettorale

In lista ex assessori e consiglieri del comune valsassinese e anche volti nuovi

“Concretezza, responsabilità e un progetto credibile per il futuro di Parlasco”

PARLASCO – La lista “Noi X Parlasco”, guidata dal candidato sindaco Luca Liberi, nasce con un obiettivo chiaro: mettere al centro il paese con idee concrete e un programma costruito sui bisogni reali della comunità.

“Si tratta di un gruppo unito, che unisce esperienza amministrativa e nuove energie, con la volontà di governare con serietà, trasparenza e spirito di servizio – Spiega la lista in una nota – Il programma guarda alla tutela e valorizzazione del territorio, all’attenzione verso le persone più fragili e al rilancio della collaborazione con le associazioni locali. Grande attenzione è riservata anche alla valorizzazione degli immobili comunali, al coinvolgimento dei giovani e allo sviluppo di iniziative legate al turismo e alle attività ricettive, elementi fondamentali per il futuro del paese. Accanto ai contenuti, viene ribadito un principio fondamentale: la credibilità. Amministrare significa assumersi fino in fondo la responsabilità del mandato ricevuto. I cittadini meritano invece coerenza, presenza e capacità di portare a termine gli impegni presi. In caso di fiducia da parte degli elettori, nei primi mesi di amministrazione si interverrà subito con azioni concrete: verrà migliorata la gestione dei rifiuti, sarà rafforzata la collaborazione con le associazioni locali, anche attraverso contributi comunali a sostegno delle loro attività, e ci si attiverà da subito per favorire l’apertura di una piccola attività ricettiva, come un bar, punto di riferimento per residenti e visitatori”.

La lista è composta oltre che dal candidato sindaco Luca Liberti da: Daniel Denti, Umberto Manzoni, Adelio Manzoni, Francesco Vecchi, Antonia Soggetti, Virginio Galperti, Luca Agostino Ettore Scarsi e Renato Pensa.

“La squadra è composta da persone radicate nel territorio, con competenze ed esperienza amministrativa già maturata negli anni. Umberto Manzoni e Antonia Soggetti hanno già ricoperto il ruolo di assessori del Comune di Parlasco, mentre Luca Agostino Ettore Scarsi e Renato Pensa hanno già svolto il ruolo di consiglieri comunali, portando un contributo concreto alla vita amministrativa del paese. Daniel Denti porta una ventata di energia con la sua giovane età ma con alle spalle un ottimo risultato alle scorse elezioni – Conclude Liberi – Questa squadra rappresenta una garanzia di conoscenza delle dinamiche locali e capacità di azione immediata. Un progetto fondato su lavoro di gruppo, ascolto e responsabilità, per garantire a Parlasco stabilità, visione e concretezza“.