Nuovo Bonus Mamme: Fratelli d’Italia Lecco accoglie con favore la misura

Contributo INPS da 40 euro al mese per madri lavoratrici con due o più figli

“Un passo concreto per la conciliazione vita-lavoro e le pari opportunità”

LECCO – Il nuovo Bonus Mamme entra ufficialmente in vigore e Fratelli d’Italia – Città di Lecco esprime piena soddisfazione per la misura, considerata un sostegno concreto alla genitorialità, al lavoro femminile e alle pari opportunità.

Con la pubblicazione della Circolare INPS n.139 del 28 ottobre 2025, il contributo, pari a 40 euro mensili per ogni mese di attività lavorativa, sarà erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025. Le domande potranno essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, oppure fino al 31 gennaio 2026 per chi maturerà i requisiti successivamente.

La misura si rivolge alle madri lavoratrici con due o più figli, siano esse dipendenti o autonome, con reddito annuo fino a 40.000 euro, ed è significativa soprattutto per l’estensione anche alle libere professioniste, categorie che spesso restano escluse dagli strumenti di tutela ordinari.

“Questa misura rappresenta non solo un sostegno economico, ma anche un passo avanti nelle politiche di pari opportunità – spiegano il Dipartimento Famiglia e Diritti Indisponibili e il Dipartimento Pari Opportunità di Fratelli d’Italia – poiché riconosce il valore sociale ed economico della maternità e promuove una reale possibilità di equilibrio tra lavoro e vita familiare.”

Secondo il partito, in un contesto segnato da forte calo demografico e crescenti difficoltà occupazionali femminili, la famiglia resta la prima comunità educativa e sociale, mentre la maternità va considerata una risorsa da sostenere e valorizzare.

Il Bonus Mamme si inserisce così nel più ampio quadro delle politiche governative a favore della famiglia, della natalità e della conciliazione vita-lavoro, confermando l’impegno verso misure che sostengono concretamente le donne lavoratrici e le famiglie italiane.