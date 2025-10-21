“Obiettivo Sicurezza”: partecipato il dibattito pubblico a Calolzio

Al Monastero del Lavello dibattito pubblico su Daspo urbano, Daspo Willy e operazione “Strade Sicure” con anche il Sottosegretario della Lega Nicola Molteni

“Strumenti concreti per garantire sicurezza urbana e prevenire episodi di violenza a Lecco”

CALOLZIO – “Obiettivo Sicurezza” ha acceso, lunedì 20 ottobre, il dibattito pubblico sul tema della sicurezza urbana a Lecco. L’incontro, organizzato dalla Lega presso il Monastero del Lavello di Calolziocorte, ha visti protagonisti il Sottosegretario all’interno Nicola Molteni e il candidato sindaco Carlo Piazza, con un confronto diretto e partecipato sui provvedimenti che un’amministrazione comunale può adottare per aumentare il livello di sicurezza sul territorio.

Dopo i saluti istituzionali di Luca Caremi (Segretario cittadino Lega Calolziocorte), Daniele Butti (Segretario provinciale Lega Lecco) e Mauro Piazza (Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia), il dibattito si è concentrato su Daspo urbano e Daspo Willy, strumenti che consentono di allontanare persone pericolose o responsabili di comportamenti violenti da aree sensibili della città senza necessità di condanna definitiva.

“Sicurezza vuol dire dare strumenti concreti ai sindaci. – ha sottolineato Carlo Piazza – Non possiamo aspettare che succeda qualcosa per intervenire. Le norme esistono, ma bisogna saperle e volerle usare. É inspiegabile la posizione di chi oggi guida il Comune di Lecco. Serve una volontà politica chiara. Dove si governa con coraggio, la sicurezza migliora davvero. É questo che chiedono i cittadini”.

É stata inoltre evidenziata l’importanza dell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto dell’esercito, per presidiare le zone più delicate. Secondo Molteni, un intervento tempestivo da parte del Comune avrebbe già permesso di avere militari operativi sul territorio lecchese. Durante la serata, si è discusso anche degli ultimi episodi di violenza in città, con i cittadini che hanno manifestato indignazione per la presenza continua di persone ritenute pericolose nelle strade di Lecco.

Daniele Butti, Segretario Provinciale della Lega Salvini Premieri di Lecco, ha concluso:”Quella di ieri è stata una serata importante e partecipata, dedicata a un tema che tocca da vicino la vita dei nostri cittadini: la sicurezza. Un sincero ringraziamento al Sottosegretario Nicola Molteni per la sua presenza e per l’impegno costante al fianco dei nostri territori. La sicurezza non è uno slogan, ma un diritto fondamentale che la Lega difende ogni giorno, con serietà, concretezza e risultati. Come Segreteria Provinciale, continueremo a lavorare accanto ai sindaci, alle forze dell’ordine e ai cittadini per garantire comunità più sicure, ordinate e vivibili. Perché dove c’è sicurezza, c’è libertà, lavoro e futuro per tutti. Un grazie anche a Luca Caremi per la preziosa ospitalità, a Mauro Piazza per la sua costante vicinanza al territorio, e al nostro candidato per Lecco 2026, Carlo Piazza, per aver moderato con competenza e passione la serata.”

L’iniziativa proseguirà sabato 25 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30 in Piazza Garibaldi, con gazebo di ascolto per raccogliere segnalazioni e proposte dai cittadini.