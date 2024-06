Oggiono: ecco la Giunta Narciso, Castelli vicesindaco

Tra conferme e novità nominata la squadra che affiancherà Chiara Narciso per il prossimo mandato

Il 26 giugno il consiglio comunale di insediamento

OGGIONO – Il sindaco Chiara Narciso, eletto alle scorse amministrative per il suo secondo mandato con la civica Insieme per Oggiono, ha nominato gli assessori che lo affiancheranno per il prossimo quinquennio.

Due conferme: Giovanni Corti ‘Giando’ e Matteo Pirola che mantengono rispettivamente le cariche di Assessore alla Cultura, Istruzione e Turismo e Edilizia Privata, Urbanistica e Polizia Locale, e due novità, la nomina a Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni di Claudio Castelli e il ritorno di Nadia Crippa come assessore Esterno al Bilancio.

Una Giunta “all’insegna della continuità e allo stesso tempo del rinnovamento” il commento del sindaco Narciso “per i Lavori Pubblici ho voluto dare spazio a Claudio Castelli che negli ultimi tre anni ha lavorato come capogruppo in consiglio comunale e ha raccolto un grande consenso elettorale. Sono molto felice anche del ritorno di Nadia Crippa che durante il primo mandato aveva dovuto lasciare l’incarico per motivi personali e di lavoro ma che mi ha dato disponibilità come assessore esterno per la parte di Bilancio. E’ una persona molto competente e sono certa sarà un prezioso sostegno in vista dei grossi lavori che dovranno partire” ha detto Narciso.

La sindaca ha ringraziato anche Michele Negri, ex vicesindaco: “Abbiamo lavorato bene negli anni, rimarrà in Consiglio Comunale” e i due assessori confermati: “Con loro continueremo sul percorso intrapreso”.

Il consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione è stato fissato per mercoledì 26 giugno alle ore 21: in quella sede il sindaco Chiara Narciso farà giuramento, dando il via ufficialmente al mandato.