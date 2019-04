Attenzione alle esigenze dei cittadini e cura del territorio tra i punti principali

Sidoti: “Siamo pronti a impegnarci per Annone”

ANNONE BRIANZA – E’ stata presentata nel pomeriggio di oggi, domenica, la lista civica “Impegno, solidarietà, futuro”. A guidare il gruppo il sindaco uscente Patrizio Sidoti che punta al secondo mandato.

Nel presentare la sua squadra il primo cittadino ha dichiarato: “All’interno del gruppo, c’è sempre stata libertà di scelta, ma ho sempre chiesto ai miei collaboratori di lasciare la politica all’esterno. Ho infatti sempre pensato che le scelte politiche personali non debbano influire sulla gestione di un piccolo paese come il nostro”.

Mentre è ancora presto per parlare di programma elettorale, Sidoti ha presentato le linee guida della lista: “In questi anni abbiamo portato avanti alcuni importanti lavori che intendiamo, in caso di vittoria, portare a conclusione – ha dichiarato – Vorremmo impegnarci anche nella valorizzazione del nostro territorio, un vero e proprio gioiello sulla cui bellezza dobbiamo puntare. Ci sono diversi problemi da affrontare, ma la forza di volontà non manca e siamo pronti a impegnarci per Annone”.

Tra i candidati, volti già noti e altri nuovi: “Tra di noi c’è chi ha già esperienza in campo di Amministrazione, ma ci sono anche nuovi componenti e diversi giovani – ha precisato il sindaco – E’ una bella squadra che finora ha dato ottimo risultato e, se vinceremo, avremo un bel futuro davanti con questi ragazzi giovani”.

Ecco i nomi dei componenti della lista “Impegno, solidarietà, futuro”: oltre al candidato sindaco Silvano Sidoti, Laura Bartesaghi, Cinzia Sala, Giancarla Pellegatta, Maria Bartesaghi, Giada Martinoia, Pietro Bonacina, Marta Castelnuovo, Noemi Sesana, Dario Benini e Alessandra Vittorelli.

Il gruppo ha attivato una pagina Facebook e una Instagram per le comunicazioni, ma sarà presente per presentare la lista e il programma domenica 12 maggio all’esterno del Municipio e giovedì 23 maggio presso la sala civica.