Bilancio partecipato e piano antenne, soddisfazione ‘bipartisan’ a Galbiate

Settimana scorsa l’incontro tra amministrazione e gruppo di minoranza

Approvata la proposta del Bilancio Partecipato

GALBIATE – “Un incontro proficuo, molte delle nostre richieste sono state accettate dall’amministrazione comunale che si impegnerà ad attuarle. Siamo soddisfatti a metà, possiamo dire”. E’ il commento del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Galbiate dopo l’incontro che si è svolto con il sindaco Montanelli lo scorso venerdì, 30 ottobre. Oltre al primo cittadino erano presenti l’assessore Butti, il vicesindaco Invernizzi e il consigliere Magni.

“Il primo successo che vogliamo condividere – hanno fatto sapere i 5 Stelle – è quello del bilancio partecipato che chiediamo dal 2013. A Galbiate, dal prossimo anno, una cifra del bilancio comunale sarà ‘riservata’ ai cittadini che decideranno come spendere questi soldi. La cifra deve ancora essere stabilita, indicativamente si aggirerà intorno ai 10-15 mila euro”.

Il Comune ha poi dato il via libera al piano antenne che dovrà essere stilato prossimamente con l’ausilio di tecnici professionisti: “Si tratta di un unicum sul territorio nazionale – fanno sapere i 5 Stelle – siamo molto soddisfatti di questo traguardo anche perché la stesura del piano antenne andrà a pari passo con il rinnovo del Piano di Governo del Territorio”. La prossima settimana, come annunciato, si dovrebbe svolgere un ulteriore incontro sul tema con anche i membri del comitato Ambiente e Salute di Villa Vergano: “Noi ci siederemo al tavolo solo se saranno presenti anche loro” hanno specificato i pentastellati “questo è un traguardo raggiunto anche grazie alla loro mobilitazione, devono poter partecipare all’iter”.

Parere positivo dell’amministrazione anche per la sorveglianza di zona, proposta dai 5 Stelle in una mozione discussa e approvata in Consiglio Comunale: “Entro i prossimi 15 giorni incontreremo la Polizia Locale per organizzare questo tipo di servizio, la cittadinanza verrà poi prontamente informata”. Sul tavolo anche la realizzazione di un’area cani che, come fatto sapere dal Comune, potrebbe essere finanziata proprio con il bilancio partecipato.

“L’unica cosa sul quale dobbiamo ancora lavorare è Villa Serena – hanno concluso i 5 Stelle – noi come noto siamo contrari alla vendita e ci batteremo per questo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Piergiovanni Montanelli: “Credo che questo tipo di collaborazione sia importante: dimostra che, se orientate verso il bene comune, idee proveniente da parti contrapposte possono essere attuate. Nello specifico, abbiamo deciso di attuare il bilancio partecipato su indicazione del gruppo 5 Stelle. Andrà approvato in sede di bilancio preventivo – ha specificato il sindaco – quindi si andrà sicuramente al 2021, ma questo permetterà di avere una cifra simbolica, 10-15 mila euro circa, da destinare a interventi scelti proprio dai cittadini. Intendiamo procedere avviando una sorta di indagine per capire quali sono le priorità e le necessità delle diverse frazioni, quindi avvieremo delle manifestazioni di interesse per la realizzazione, di volta in volta, dei progetti selezionati”.

Sul piano antenne il sindaco ha commentato: “Si tratta di una tematica piuttosto nuova in Italia, una regolamentazione serve, siamo d’accordo. Sarà un lavoro lungo che coinvolgerà diversi attori, tra cui le compagnie telefoniche, l’obiettivo sarebbe quello di includere il piano antenne nel nuovo Piano di Governo del Territorio”.