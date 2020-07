Bosisio, Cinzia Paris si dimette dal Consiglio Comunale: “Il mio impegno continuerà”

La capogruppo di Bosisio nel Cuore lascia a poco più di un anno dalle elezioni

Al suo posto subentra Paolo Gilardi

BOSISIO PARINI – Cinzia Paris, capogruppo di Bosisio nel Cuore, si è dimessa dal Consiglio Comunale. Al suo posto subentra Paolo Gilardi, ex assessore della Giunta Borgonovo, fondatore di Bosisio nel Cuore e votato alle elezioni 2019 con 123 preferenze personali.

Paris ha riassunto i motivi che l’hanno portata a decidere di lasciare i banchi dell’aula consiliare in una lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale : “Un cambio di ruolo, ma non di impegno” ha assicurato il consigliere che allo stesso tempo ha già annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni, nel 2024.

“All’inizio del 2019 ho deciso di candidarmi nella lista di Bosisio nel Cuore per dare una svolta al mio impegno sociale in Bosisio Parini e Garbagnate Rota. Son stata eletta e ho messo al centro della mia attività i bisogni delle persone più deboli e la promozione del ruolo della donna nella nostra società locale. Ad un anno dalla mia elezione posso esprimere grande soddisfazione per tutti i contatti avuti, le soluzioni che ho potuto dare a problemi che mi sono stati rappresentati, per l’incoraggiamento dato e ricevuto con tante persone. Ho inoltre imparato il funzionamento del consiglio comunale e degli uffici municipali. Ho potuto constatare che fare politica, quella vera, è anche un lavoro faticoso, se si vuole andare oltre le chiacchiere. Ho capito che nobiltà e meschinità, spirito di servizio di alcuni e vanagloria di altri stanno nella nostra istituzione nella stessa misura in cui la troviamo nella vita quotidiana”. “Ma soprattutto – ha continuato – ho conosciuto più a fondo i colleghi del gruppo Bosisio nel Cuore che sono persone fantastiche, autenticamente appassionate al Bene di Bosisio e di Garbagnate. Insieme a loro ho fatto un percorso molto formativo. Insieme abbiamo coltivato le nostre vocazioni personali al servizio del paese e abbiamo raggiunto insieme alcune consapevolezze”.

“Personalmente ho constatato che l’impegno per il consiglio comunale e i lavori preparatori nonché l’attività di capogruppo non lasciano spazio adeguato nel non tanto tempo libero di donna madre, sposa e lavoratrice al mio pratico spirito di servizio per le persone e le donne in particolare. Contemporaneamente all’interno di Bosisio nel Cuore ci sono persone che possono fare bene, come ho cercato di fare io, o forse meglio, l’attività del consiglio comunale. Questo è il bello di Bosisio nel Cuore. Possiamo trovare le persone giuste per i tanti fronti in cui la buona politica deve impegnarsi. E allora non ho difficoltà a dare con la presente la lettera le dimissioni immediate dal consiglio comunale, sapendo che mi subentrerà l’Ing. Paolo Gilardi, già Assessore di Bosisio e fondatore di Bosisio nel Cuore“.

“Io – ha assicurato Paris – starò “sul campo”. Sarò ancora di più in contatto con la popolazione, soprattutto con chi non riesce a far arrivare la sua voce “nel Palazzo”. Mi dedicherò alla promozione del ruolo della donna, contro i non pochi atteggiamenti sessisti che ho constatato nella mia esperienza di questo anno e mezzo. So che potrò contare sugli amici di Bosisio nel Cuore, per portare le proposte e le soluzioni in consiglio comunale. Questa è la forza del nostro gruppo politico”.

Nel dare le dimissioni Paris ha annunciato la sua presenza alle prossime elezioni comunali: “Sarò in prima linea per una nuova competizione politica alle prossime elezioni comunali, per persuadere altri cittadine e cittadini, oltre a i quasi cinquecento che ci hanno votato l’anno scorso, affinché democraticamente le idee e le soluzioni di Bosisio nel Cuore possano diventare maggioranza nel nostro consiglio comunale. Per concludere vorrei prendere in prestito una frase della scrittrice Dacia Maraini, che ben rappresenta questo mio congedo dalla pubblicità del consiglio comunale e il mio prossimo impegno senza clamore tra la gente: “Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee.”