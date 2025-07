Bosisio, il consiglio comunale unito per la pace in Palestina

La seduta nella storia sede consiliare recentemente riqualificata

BOSISIO – Il Consiglio Comunale di Bosisio Parini è tornato a riunirsi nella storica sede consiliare, recentemente riqualificata grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale. Un momento dal forte valore simbolico, che ha coinciso con un’importante occasione di confronto sui temi più rilevanti per la comunità locale.

Tra i punti centrali della seduta, ha assunto particolare rilievo l’approvazione unanime di un Ordine del Giorno sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. La proposta ha preso origine da una mozione presentata dal gruppo di minoranza Bosisio Viva, a cui ha fatto seguito un dialogo costruttivo con il gruppo di maggioranza Bosisio nel Cuore, volto a migliorare e condividere un testo unitario. A sottoscrivere la mozione è intervenuto anche il gruppo Orizzonte Comune, sancendo così l’adesione di tutte le forze consiliari a un gesto congiunto di solidarietà. “Il Consiglio Comunale si è voluto esprimere con un piccolo gesto, ma dal forte valore simbolico – ha dichiarato il Sindaco – nella speranza che il nostro messaggio possa contribuire a promuovere un futuro di pace e dignità per tutti. Siamo vicini ai civili che stanno soffrendo la fame a causa della guerra in corso nella striscia di Gaza”. L’intero Consiglio ha espresso la propria condanna verso ogni forma di sopruso e ingiustizia, manifestando piena solidarietà alla popolazione civile palestinese e l’impegno a non restare indifferenti davanti alle atrocità in corso.

Durante la seduta, è stata inoltre approvata una variazione di bilancio per l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione e di risorse correnti, finalizzata a sostenere investimenti strategici a beneficio della comunità, con un’attenzione particolare rivolta al mondo della scuola. L’Amministrazione ha destinato maggiori risorse al buono pasto scolastico, incrementando la compartecipazione comunale per alleggerire il peso economico sulle famiglie. Tale misura sarà affiancata a un sistema di fasce ISEE che garantisce maggiore equità e sarà presto oggetto di una specifica delibera di Giunta.

Sono stati inoltre aumentati i fondi per incarichi professionali tecnici, in vista di nuove progettazioni e della partecipazione a bandi pubblici. È stato potenziato il capitolo dedicato alle manutenzioni pubbliche, sia ordinarie che straordinarie, fondamentali per assicurare decoro e funzionalità agli spazi comuni. Sul fronte scolastico, sono stati stanziati oltre 25.000 euro per l’acquisto di nuovi arredi destinati alla scuola dell’infanzia di Garbagnate Rota e per tende oscuranti nella scuola primaria di Bosisio. Fondi aggiuntivi sono stati riservati anche al miglioramento dell’arredo urbano e degli spazi pubblici, con interventi che includono asfaltature, nuove attrezzature per i parchi e il potenziamento della segnaletica stradale, resa possibile grazie all’aumento delle entrate derivanti dai parcometri.

L’insieme delle misure approvate conferma la volontà dell’Amministrazione di coniugare attenzione sociale, cura del territorio e gestione responsabile delle risorse pubbliche, promuovendo scelte che rispondano concretamente ai bisogni della cittadinanza.