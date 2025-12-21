Bosisio Parini, Zamperini: “100mila euro da Regione Lombardia per la messa in sicurezza di Via Brianza”

Un intervento atteso da anni per migliorare viabilità e sicurezza

“La realizzazione del marciapiede garantirà spostamenti quotidiani più sicuri per chi vive e lavora nel territorio”

BOSISIO PARINI – Per le opere di messa in sicurezza di Via Roma, nel comune di Bosisio Parini, Regione Lombardia ha stanziato 100mila euro grazie a un emendamento presentato dal Consigliere Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia). I lavori interesseranno il tratto più pericoloso di via Brianza, corrispondente alla zona industriale del paese, caratterizzata da traffico veicolare ad alta velocità e dal passaggio frequente di mezzi pesanti.

“Questo intervento su Via Brianza rappresenta un passo concreto per aumentare la sicurezza in un’area ad alto traffico. La realizzazione del marciapiede garantirà spostamenti quotidiani più sicuri per chi vive e lavora nel territorio, riducendo i rischi e migliorando la qualità della viabilità. Investire in sicurezza stradale significa proteggere le persone e rendere più funzionali le infrastrutture locali. Con questo primo lotto intendiamo assicurare un collegamento più sicuro e accessibile, aprendo la strada a futuri interventi sul tratto successivo della via” dichiara il Consigliere regionale Giacomo Zamperini.

“Con questo stanziamento, Regione Lombardia conferma la propria attenzione alle esigenze del territorio e, in particolare, alla sicurezza. Desideriamo ringraziare sinceramente il consigliere Zamperini per il contributo concreto alla realizzazione di un’opera fondamentale per la nostra comunità” commenta il Sindaco di Bosisio Parini, Paolo Gilardi.

“Le risorse messe a disposizione, unitamente ai fondi del Comune di Bosisio, permetteranno di avviare il primo lotto del marciapiede in via Brianza, un intervento atteso da molti anni. Continueremo inoltre il dialogo con la Provincia di Lecco per proseguire l’opera oltre il ponte sulla SS36, dove è già prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale inserita nel Piano Provinciale della Mobilità” conclude il Sindaco di Bosisio Parini.