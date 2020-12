Dolzago, assenze in consiglio comunale. Richiamato ma ‘graziato’ l’ex sindaco Isella

Assente senza giustificazioni, l’ex sindaco Isella richiamato al rispetto istituzionale

Il Comune gli evita la decadenza da consigliere. “Senza mezzi informatici? Glieli avremmo forniti”

DOLZAGO – Si è chiuso con l’archiviazione il procedimento di decadenza dal ruolo di consigliere comunale di Adelio Isella, già sindaco di Dolzago e all’opposizione della maggioranza retta, nel suo secondo mandato, dal primo cittadino Paolo Lanfranchi.

Un procedimento che era stato aperto per le assenze non giustificate alle sedute del consiglio comunale. L’amministrazione segnala quella del 23 ottobre 2019 e del 23 dicembre dello stesso anno (“non vi sono evidenze di giustificazione”).

Il 31 marzo invece, durante la prima ondata della pandemia, l’ex sindaco avrebbe lamentato di non avere strumenti informatici per il collegamento in remoto con la seduta consiliare. “Nulla avrebbe vietato al consigliere Isella di richiedere una apparecchiatura qualora ne fosse sprovvisto – fa sapere il sindaco Lanfranchi – Per quanto emarginato non considero accoglibile la giustificazione”.

Ancora, sono segnalate le assenze del 13 luglio e del 13 ottobre per le quali “non vi sono evidenze scritte di giustificazione”

“Ho ritenuto corretto, ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto, avviare il procedimento di decadenza – spiega il sindaco Lanfranchi – Ritengo infatti che i Consiglieri (di maggioranza o minoranza) che ricoprano una carica elettiva siano tenuti al rispetto istituzionale del ruolo, a partecipare alle assemblee comunali e a giustificarsi, qualora impossibilitati, nei tempi e nei modi corretti”.

“Allo scopo di poter discutere in merito alla procedura il sottoscritto ha avuto un appuntamento con la Dottoressa Motolese, Vice Prefetto Vicario il 17 dicembre, la quale non ha avuto nulla da eccepire rispetto a quanto contestato in ordine al comportamento del Consigliere – fa sapere Lanfranchi – Riteniamo perciò di richiamare il Consigliere Isella ad un maggiore rispetto del suo ruolo istituzionale, e a una più puntuale osservanza del regolamento”.

“Intendiamo tuttavia, anche alla luce del particolare momento che stiamo vivendo e delle evidenti difficoltà espresse dal consigliere – conclude il sindaco – procedere alla chiusura del procedimento di decadenza del Consigliere Isella”.