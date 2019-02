Il ministro Toninelli, esponente del M5S, arriverà in mattinata al cantiere

Un sopralluogo per constatare i lavori di ricostruzione del ponte

ANNONE – E’ atteso per domani alle 11 l’arrivo ad Annone del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli per una visita al cantiere di ricostruzione del cavalcavia sulla Statale 36.

A poco meno di un mese (leggi l’articolo) dal sopralluogo della massima carica di Anas, l’amministratore delegato Massimo Simonini, il ministro giungerà allo svincolo di Annone per seguire da vicino l’avanzamento dei lavori nel cantiere di ricostruzione del ponte crollato il 28 ottobre del 2016.

Toninelli, lo scorso dicembre, era stato in visita anche al Ponte di San Michele, a Paderno (leggi qui) , dove anche lì proseguono i lavori per la prima riapertura, quella pedonale, prevista per la primavera.