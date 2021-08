In un video la presentazione della lista di Agenda Galbiate

Dopo la sfiducia, Montanelli si ricandida come sindaco alle elezioni del 3 e 4 ottobre

GALBIATE – Parte, o meglio riparte, da tredici parole, “tredici temi che rappresentano la nostra anima ed il percorso che vogliamo costruire insieme a voi” Pier Giovanni Montanelli, candidato sindaco di Agenda Galbiate alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre. Già alla guida del paese dopo le elezioni del maggio 2019, Montanelli era stato sfiduciato e costretto alle dimissioni lo scorso dicembre.

Il candidato sindaco ha voluto presentare la sua squadra e le tredici parole che costruiranno, in caso di vittoria alle urne, il percorso futuro di Galbiate: “Tradizione, lavoro, turismo, ambiente, scuola, cultura, sport, associazioni, competenza, innovazione, sicurezza, servizio e coerenza”. E lo ha fatto con un video, “uno strumento innovativo, che ci consente di essere con voi ovunque siate, anche in vacanza”, una forma di comunicazione resa sempre più attuale anche dalle norme e dalle limitazioni imposte dal Covid: “Ovviamente non mancheremo di incontrarvi per le strade, le piazze i locali ed i negozi del nostro paese, come siamo abituati a fare. Così come non mancheranno, se le norme lo consentiranno, i nostri gazebo nelle piazze del centro e delle frazioni, come pure gli incontri nelle sale civiche”.

Non a caso, Montanelli parla di “un’amministrazione “pret-à-porter” , che nasce da persone ordinarie, con una vita ordinaria, una casa ordinaria, un lavoro ordinario e che si rivolge a tutti i cittadini. Ma sappiamo che fare bene l’ordinario, farlo bene ogni giorno, diventa qualcosa di straordinario”.

Nella lista di Agenda Galbiate figurano candidati Marco Brambilla, Maria Butti, Mario Di Giugno, Davide Facondini, Esmeralda Geraci, Lauretta Invernizzi, Franco Limonta, Serena Linardi, Matteo Magni, Chiara Mignolli, Amabile Milani e Alessandro Paroli.