Dodici candidati affiancano il vicesindaco uscente di Oggiono, Lamberto Lietti

Pronti alla sfida contro Lega e Centrosinistra

OGGIONO – Una lista civica che ha saputo raccogliere diverse sensibilità politiche, non solo dal centrodestra: è la squadra che Lamberto Lietti ha annunciato nei giorni scorsi ad Oggiono, nel corso di una presentazione pubblica ufficiale.

Una squadra composta per la gran parte da persone con una decisa esperienza amministrativa alle spalle, così come il candidato sindaco Lietti, già assessore nel precedente mandato e vicesindaco uscente.

Al suo fianco c’è l’attuale assessore all’Edilizia, Giuseppina Gerosa, e l’assessore uscente alla Cultura, Elena Ornaghi, il consigliere comunale Emilio Villa, l’ex assessore alla Famiglia Debora Acerbi, con loro anche Giancarlo Rusconi che è stato consigliere per tre mandati e Luigi Pirovano, ex sindaco di Oggiono, di centro sinistra, ex assessore provinciale e fondatore del gruppo comunale di Aido.

In lista ci sono anche gli ex consiglieri comunali Mario Casiraghi, Gianni Frigerio e nuovi volti che si affacciano alla loro prima esperienza politica, il giovane Alessio Rovagnati, di 19 anni, Franca Donato, Michele Castelnovo e Rodolfo Redaelli.

“E’ una lista civica eterogenea, per età e per la provenienza politica di ognuno dei candidati, ma con un unico obiettivo, ovvero fare bene per la nostra Oggiono – spiega Lietti – è un gruppo che raccoglie persone dalla forte esperienza amministrativa, per altri sarà invece la loro prima volta e siamo certi potranno portare nuove idee per la nostra città”

I CANDIDATI