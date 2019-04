La civica Bosisio nel cuore candida a sindaco Cinzia Paris

Al suo fianco Paolo Gilardi, assessore uscente

BOSISIO PARINI – Per la prima volta nella storia ultracentenaria di Bosisio c’è una candidata donna alla poltrona di sindaco. Si tratta di Cinzia Paris, candidata per la lista civica Bosisio nel Cuore. L’ufficialità è arrivata in questi giorni.

Bosisio nel Cuore

“La nostra è innanzitutto una lista civica – spiegano da Bosisio nel Cuore – formata da cittadini e cittadine di Bosisio e Garbagnate che intendono mettere a disposizione di tutti le proprie idee e il proprio tempo a servizio del Paese. Siamo una lista veramente civica: alle nostre spalle non vi è alcun partito politico e per tanto siamo liberi da vincoli e imposizioni. Raccogliamo al nostro interno parte dell’esperienza politica di governo maturata negli ultimi anni in maggioranza con la lista Progetto Bosisio ma guardiamo al futuro con voglia di cambiamento”.

Il candidato sindaco

46 anni, sposata, mamma di una bimba, Cinzia Paris si presenta: “Non ho avuto la fortuna di nascere a Bosisio ma ho avuto il piacere di scegliere questo bellissimo paese quale luogo per trascorrere la vita con la mia famiglia. Nella mia carriera professionale ho fatto parte del gruppo dirigenziale di una società operante nel settore sociale, mentre oggi ricopro un ruolo amministrativo e commerciale presso una nota azienda del territorio. Da cittadina di Bosisio ho sempre avuto grande interesse per il mondo delle Istituzioni, impegnandomi in prima persona ove possibile. Nell’ambito scolastico di Bosisio Parini ho ricoperto più volte il ruolo di rappresentante dei genitori in consiglio di classe, alla scuola dell’infanzia prima e in quella primaria successivamente, svolgendo sempre un ruolo attivo e propositivo nell’organizzazione delle varie attività. Oggi, forte di un gruppo ben radicato sul territorio, coeso e con maturata esperienza amministrativa, ho deciso di impegnarmi in prima persona per portare avanti il vero cambiamento per Bosisio e Garbagnate”.

Gilardi vice

Al fianco di Cinzia ci sarà Paolo Gilardi, che, se eletto, avrà il ruolo di vicesindaco. Assessore uscente della giunta Borgonovo, ‘protagonista’ dello strappo di maggioranza dello scorso febbraio, Gilardi ha 25 anni ed è portavoce di Bosisio nel Cuore. “In questi anni – ha commentato – ho avuto la possibilità di maturare un’importante esperienza amministrativa svolgendo l’incarico di consigliere delegato prima e successivamente di assessore comunale. Ho sempre avuto grande passione per la politica e vorrei poter proseguire questo cammino fatto di dialogo ed ascolto dei cittadini. Per questo oggi mi candido con un nuovo gruppo, Bosisio nel Cuore, che mi ha scelto come candidato Vice Sindaco. In questo modo porterò avanti anche il mio servizio di Assessore che mi è stato bruscamente impedito di esercitare con motivazioni pretestuose rivelatesi poi infondate. Competenza, impegno ma soprattutto coerenza saranno ancora alla base del mio operato. Bosisio e Garbagnate chiedono un vento di novità per guardare con rinnovato slancio verso il proprio futuro: la nostra squadra è pronta!”.

La lista

Pronta anche la lista dei candidati consiglieri che supporteranno Paris in campagna elettorale, con la loro presentazione ufficiale prevista nel corso della prossima settimana.