Ufficializzata la lista di Tutti insieme per Nibionno che correrà alle elezioni comunali

Ecco i candidati consiglieri che affiancheranno il candidato sindaco Laura Di Terlizzi

NIBIONNO – Dopo essersi presentati come squadra che ha visto nel frattempo avere delle nuove adesioni, ed aver presentato il candidato sindaco Laura Di Terlizzi, ora Tutti Insieme per Nibionno i candidati alla Carica di Consigliere Comunale:

Beccalli Marco, anni 33, diploma di scuola media superiore-tecnico informatico, da oltre 10 anni lavora come impiegato tecnico commerciale nel settore dei servizi ambientali.

Biffi Davide, anni 51, coniugato con tre figli, diplomato settore informatico elettronico. Da 26 anni lavora presso azienda tessile in un comune limitrofo come impiegato amministrativo. Ha maturato varie esperienze in ambito politico dal 1993, ricoprendo per due mandati la carica di assessore all’istruzione e una volta la carica di assessore sia all’istruzione che ai servizi sociali. Fa parte del cda della scuola dell’infanzia, del consiglio pastorale e del consiglio economico della Parrocchia di Tabiago.

Bigoni Alberto, anni 40, coniugato e ha una bimba di 5 anni e un bimbo di 3 anni. Diplomato all’ ITIS Badoni di Lecco e successivamente laureato in mediazione linguistica. Attualmente svolge la funzione di coordinatore Import per un’importante azienda commerciale del settore alimentare.

Bonacina Angelo, anni 68, pensionato. Ha svolto il ruolo di consigliere comunale per un quinquennio. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria ha svolto l’attività di responsabile vendite per una tessitura del territorio fino al ritiro dal lavoro.

Bulanti Gianluca, anni 43, diploma di scuola media inferiore, pur avendo frequentato per alcuni anni l’indirizzo geometra. Lavora dal 1995, dapprima nel settore immobiliare e successivamente prende il timone della parte operativa dell’azienda di famiglia, titolare di una autofficina a Nibionno.

Gemetto Roberto, anni 67, pensionato. Ha svolto l’attività di impiegato presso l’ufficio tecnico della Ditta Fontana S.p.a. sino al ritiro dal lavoro. E’ stato consigliere dal 2001 al 2006 e Assessore all’ambiente, territorio e sicurezza dal 2011 sino ad oggi.

Magni Milena, anni 46, laureata in giurisprudenza coniugata e ha una bimba di anni 8. Avvocato operante nel settore del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia, tutela minori ed iscritta all’albo degli Amministratori di Sostegno di persone con fragilità presso il Tribunale di Como.

Merlo Gianluca, anni 44, laureato in ingegneria meccanica, da tre anni lavora presso importante azienda del settore meccanico ricoprendo il ruolo di progettista. Dal 2006 al 2011 ha ricoperto la carica di consigliere in aspettativa e ha alle spalle una pluralità di esperienze nel campo del sociale: volontario ABIO, collaboratore AVIS e Mato Grosso.

Rigamonti Gabriele, anni 60, pensionato. E’ stato responsabile di magazzino di una impresa di Nibionno sino al ritiro dal lavoro avvenuto nel 2017. Ha alle spalle un ventennio di esperienza politica avendo ricoperto la carica di Assessore alla cultura e informazione dal 2001 al 2006, dal 2006 al 2011 ha ricoperto la carica di consigliere di minoranza e nel decennio successivo ad oggi svolge la funzione di capogruppo di maggioranza.

Riva Giuseppina Marta in Colombo chiamata Giusy, 63 anni, attualmente pensionata. Diplomata in ragioneria, ha lavorato per 42 anni presso ASST di Lecco occupandosi di assistenza domiciliare e ufficio protesi (ausili per disabili e anziani), e per alcuni anni ha lavorato presso consultori. E’ un componente del consiglio pastorale da 10 anni e del gruppo missionario della parrocchia di Tabiago, attualmente iscritta nella lista dei volontari del Comune

Riva Maria chiamata Maria Adele, 62 anni, pensionata. Diplomata infermiera, ha lavorato presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Erba e San Gerardo di Monza occupandosi di vari reparti e ha maturato numerose esperienze in ambito ospedaliero sino al ritiro dal lavoro. Impegnata nel sociale e nella vita Parrocchiale in modo attivo.

Usuelli Claudio, anni 48, laureato in giurisprudenza, coniugato, con una figlia di un anno. Avvocato operante nel settore del diritto civile ed in particolare diritto condominiale, contrattualistica ed appalti. Sindaco del Comune di Nibionno dall’anno 2011 e Presidente della Provincia di Lecco dall’anno 2018. Socio onorario della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. E’ stato arbitro nazionale di Pallavolo dal 2002 al 2012 e Giudice Unico Provinciale per la FIPAV dal 2012 al 2019.