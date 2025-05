Forza Italia, apre il Circolo territoriale dell’Oggionese

Gagliardi: “Punto di riferimento per tutti i cittadini”

OGGIONO – Forza Italia Lecco annuncia l’apertura del primo Circolo territoriale dell’oggionese, “un nuovo punto di riferimento per tutti i cittadini che credono nei valori del centrodestra moderato, liberale, europeista e garantista. Il circolo – spiega Roberto Gagliardi, segretario provinciale di FI – nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, promuovendo il dialogo diretto con i cittadini e gli amministratori, ascoltando le esigenze locali, creando rete e contribuendo attivamente alla crescita sociale, economica e culturale del nostro territorio”.

“L’apertura di questo circolo – dichiara Marco Formenti, referente territoriale per Forza Italia con Francesca Maggi – rappresenta un primo passo importante per costruire un nuovo spazio politico aperto, concreto e vicino alle persone. Vogliamo dare voce ai cittadini dell’oggionese e offrire loro un canale diretto per partecipare attivamente alla vita politica del territorio.” A sua volta interviene Francesca Maggi, responsabile del dipartimento Turismo e Eventi precisando come: “Ancora una volta ci impegniamo per ascoltare i cittadini e gli amministratori del nostro territorio, fornendo riscontro alle loro istanze e non solo: il circolo, infatti, è soltanto il primo passo per creare la rete territoriale di dialogo e collaborazione di cui tutti abbiamo bisogno”.

A guidare il gruppo di lavoro sarà Francesca Maggi, affiancata da un team di giovani, professionisti e volontari motivati, pronti a mettere le proprie competenze al servizio della comunità. Al suo fianco: Marco Formenti, consulente del lavoro, consigliere comunale di Castello Brianza; Andrea Colombo, avvocato, consigliere comunale di Bosisio Parini; Gianluigi Valsecchi, veterinario, consigliere comunale di Ello e vice-segretario provinciale di Forza Italia Lecco; Luca Castelli, pensionato e cantante, di Galbiate; Giancarlo Maggi, agente di commercio, di Bosisio Parini; Roberta Marabese, avvocato e sindaco di Cassago Brianza; Antonello Formenti, commercialista, ex consigliere regionale, di Castello Brianza, Roberto Fornasiere, studente, di Oggiono e Giorgio Rigamonti, studente, di Bosisio Parini che sono i giovanissimi del nuovo gruppo di Forza Italia dell’oggionese.

“E’ un grande successo – conclude Gagliardi – la creazione di questo circolo, che è infatti l’evidente dimostrazione di come stiamo lavorando bene, come squadra coesa e attiva, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone e affrontare temi trasversali”.

Maria Chiara Marino – vice segretario provinciale del partito – precisa infine che “il Circolo dell’oggionese di pone come ulteriore traguardo nell’ambito del processo di profondo radicamento territoriale di Forza Italia Lecco, avviato con i congressi cittadini, ormai già svolti in tanti comuni della provincia, ed i cui prossimi appuntamenti saranno il 24 maggio a Olgiate Molgora alle ore 15,00, ed il 30 maggio a Bosisio Parini alle ore 20,30″.