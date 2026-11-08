Forza Italia: Luciano Minoretti è il nuovo coordinatore cittadino di Sirone

La nomina è avvenuta nei giorni scorsi

“Minoretti incarna la volontà del movimento di mettere al centro chi vive quotidianamente l’esperienza dell’impresa e del lavoro autonomo”

SIRONE – Luciano Minoretti è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Sirone. A darne notizia è Roberto Gagliardi, segretario provinciale degli azzurri.

“Imprenditore nel settore della ristorazione, titolare dell’azienda Sirone Carni e profondo conoscitore delle dinamiche economiche locali, Minoretti incarna la volontà del movimento di mettere al centro chi vive quotidianamente l’esperienza dell’impresa e del lavoro autonomo – precisa Gagliardi -. La sua nomina è l’esito di un percorso condiviso e fortemente sostenuto da Sabino Valentino, a testimonianza di una linea politica fondata sul lavoro di squadra e sulla valorizzazione delle competenze sul campo”.

Dalla segreteria provinciale aggiungono: “L’attenzione resta concentrata su un comparto chiave della società: artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e Partite IVA, considerati da Forza Italia non semplici indicatori economici, ma il vero motore del territorio. Noi portiamo i fatti e le azioni. Forza Italia vuole essere sempre più la casa politica di chi crede nella libertà d’iniziativa, nella responsabilità e nel valore del lavoro. Con la nomina di Luciano Minoretti superiamo la logica degli interventi episodici per costruire un dialogo permanente, fondato sull’ascolto costante e su risposte concrete per i cittadini della provincia di Lecco”.